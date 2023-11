Sci, Paris: "Beaver Creek in ottime condizioni, bisogna tirare a tutta"

"Qui a Beaver Creek la pista è in ottime condizioni. Nella prima prova era ancora così così, ma ieri era perfetta: gli organizzatori hanno fatto davvero un bel lavoro. Nella seconda prova ho capito meglio cosa fare per andare più forte, e ora resta da vedere se si riesce a farlo anche in gara. Danno previsioni un po’ brutte, ma speriamo che si riesca a fare la prima gara". Così il discesista azzurro Dominik Paris dopo la cancellazione della terza prova prevista per oggi sulla Bird’s of Prey di Beaver Creek. Il programma prevede le due discese per venerdì e sabato, alla 10.45 locali (le 18.45 in Italia), mentre per domenica è previsto il superG, sempre con start alle 10.45 americane (8 ore in più per l’Italia).