Goggia show, dominio al SuperG di St. Moritz: eguagliata la Brignone

SANKT MORITZ (SVIZZERA) - È un dominio assoluto quello di Sofia Goggia nel SuperG di coppa del mondo di Sankt Moritz (Svizzera), prima gara veloce della stagione. Con il tempo di 1.16.63, con una gara sempre in progressione, la 31enne di Bergamo conquista la vittoria numero 23 in carriera, tornando a eguagliare Federica Brignone, oggi quinta, come record assoluto di successi tra le azzurre.