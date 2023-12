Curtoni, caduta shock: la paura di Sofia Goggia in diretta tv

ST.MORITZ (Svizzera) - Sofia Goggia ha dominato il Super-G di St.Moritz precedendo di 95 centesimi l'austriaca Cornelia Huetter e di 1"02 la svizzera Lara Gut-Behrami, 49° podio in Coppa del Mondo per sciatrice azzurra in una giornata di grane paura per Elena Curtoni.