Sci, Coppa del Mondo: Goggia e Brignone inseguono quota 24

Oggi il via, Shiffrin assente illustre

A partire da oggi la 1ª prova cronometrata e ironia della sorte si comincerà alle ore 12.15, anziché alle 10.30, per consentire agli addetti alla pista di lavorare viste le condizioni meteorologiche. Si spera che questo non sia l'inizio del solito film a cui abbiamo assistito nel Circo Bianco. Non ci sarà la leader della classifica generale e di specialità in discesa, Mikaela Shiffrin, che ha deciso di non prendere parte alle prove e quindi alla gara. Probabilmente la vedremo nel superG di domenica e quindi occasione per Goggia di vestire nuovamente il pettorale rosso, dopo che la fuoriclasse statunitense lo aveva conquistato grazie al successo a St. Moritz. Sofia può essere confortata dal feeling con queste nevi, ricordando le sue tre affermazioni (due in discesa nel 2020 e nel 2021 e una in superG nel 2021) e gli otto podi.