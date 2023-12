La Goggia paga l'influenza e chiude 4ª. Flury vince la libera in Val-d'Isère

Val-d'Isère (Francia) - Sofia Goggia si ferma ai piedi del podio nella discesa in Val d'Isere. Leggermente influenzata, l'azzurra ha chiuso al quarto posto la gara vinta dalla campionessa iridata Jasmine Flury, al suo primo successo in discesa in Coppa del Mondo con il tempo di 1'43"37. La svizzera ha terminato con un vantaggio di ventidue centesimi sulla connazionale Joana Haehlen e di 0"24 sull'austriaca Cornelia Huetter. "Ho sbagliato in un punto dove non si doveva e sono stata scaricata bassa di linea da un dosso. Dopo l'atterraggio dal salto ho sentito la stanchezza nelle gambe e nelle successive due curve non sono riuscita a spingere a tutta. Sono un po' influenzata ma non può essere una scusa, anche se oggettivamente non sono nel pieno delle mie energie", ha detto Goggia, al traguardo con 44 centesimi di secondo di ritardo da Flury, ma comunque leader della classifica di specialità con 130 punti complessivi, complice l'assenza di Mikaela Shiffrin. Federica Brignone, autrice a sua volta di ottimi riscontri nel cuore del tracciato, ha chiuso ottava a 94 centesimi da Flury.