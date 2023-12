Paris, storico trionfo nella pista di casa: vince la libera in Val Gardena

Santa Cristina Valgardena (Bolzano) - Dominik Paris trionfa nella discesa della Val Gardena, valida per la Coppa del Mondo di sci. L'azzurro, reduce da una stagione negativa, con il tempo di 1'59"84 ha preceduto il norvegese Aleksander Aamodt Kilde di 44 centesimi, terzo lo statunitense Bryce Bennett (vincitore della discesa di giovedì). Settimo Mattia Casse, a pari merito con un campione del calibro di Marco Odermatt a 92 centesimi, sedicesimo Florian Schieder, ventesimo Christof Innerhofer. Per Paris, al 22° successo di Coppa, è la prima vittoria sulla pista di casa e mancava il podio più alto dal 5 marzo del 2022 nella discesa norvegese di Kvitfjell. La Saslong, in Val Gardena, non gli aveva riservato in carriera grandi soddisfazioni: un solo podio, il terzo posto in discesa nel 2014.