Kilde operato dopo la caduta, Mikaela Shiffrin è con lui: come sta

WENGEN (SVIZZERA) - Per fortuna ha avuto conseguenze meno gravi del previsto la spaventosa caduta del norvegese Aleksander Kilde nella discesa di sabato a Wengen (Svizzera). Il 31enne campione del mondo, salvato da un laccio emostatico che ha impediato una forte emorragia alla gamba, ha riportato "una lussazione alla spalla e un taglio al polpaccio. Non ha fratture, ma è contuso", spiegano dalla Federazione. Operato ieri sera a Berna, non è ancora possibile sapere quando tornerà a gareggiare.

Kilde, messaggio sui social dopo l'intervento

Passato l'iniziale spavento, stamattina Kilde ha postato sui propri social una foto dal letto d'ospedale in compagnia della fidanzata, la sciatrice statunitense Mikaela Shiffrin, e ha scritto "Sono qui... sistemato... grazie mille per tutti i messaggi. Sono grato per tutte le parole di amore e sostegno. Questo sport può essere brutale, ma lo adoro comunque. Ci aggiorneremo più tardi". Molti i commenti di pronta guarigione per lo sciatore, tra cui quelli di Christof Innerhofer: "Buona fortuna, spero di vederti presto".