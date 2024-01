La Coppa del Mondo di sci approda a Cortina con tre gare: al cancelletto di partenza c’è Birra FORST

Il prossimo fine settimana Cortina ospiterà due Discese libere e un Super G , discipline veloci in cui tanto attese le nostre campionesse azzurre. Birra FORST rinnova anche in questa occasione il proprio impegno nel sostenere la FISI e tutti i suoi atleti e, nella giornata di sabato 27, il logo FORST avrà grande visibilità sia sui pettorali sia sulle bandierine delle porte.

Arrivare al traguardo con il miglior tempo sarà davvero impegnativo in quella che è considerata una delle piste più spettacolari e impegnative del circuito ma le nostre atlete più rappresentative, come Sofia Goggia e Federica Brignone, che quest’anno continuano a contendersi il riconoscimento di atleta italiana con più gare vinte in CDM, faranno di tutto per ben figurare in questa importante tappa.

"Ci siamo impegnati fortemente a rafforzare anche quest’anno il mondo dello sci, sport il quale contiene i valori ai quali crediamo. La natura, la sportività, l’impegno e la costanza sono i contenuti che rispecchiano anche Birra FORST. Non ci resta che augurare “In Bocca al Luppolo!” a tutte queste splendide campionesse” ha spiegato Cellina von Mannstein di Birra FORST.

Divertimento garantito anche fuori dalle piste. I “palati fini” saranno appagati nelle numerose aree gastronomiche di qualità. FORST 0,0%, recentemente premiata con la medaglia d’oro agli ultimi World Beer Awards 2023 (categoria Low e No Alcohol Lager Beer) e le altre specialità birrarie di Birra FORST "Birra ufficiale dello sci" potranno essere gustate in tutta l'area intorno alle gare della Coppa del Mondo di Sci. Cortina luogo di culto ed eleganza è sempre stata un punto di incontro tra sport invernali e delizie culinarie: così che si creano momenti di gioia, brindando ai successi, festeggiando tutti insieme e sostenendo le rispettive squadre nazionali.

E non è finita. Martedì 30 gennaio le atlete si trasferiranno a Plan de Corones, sull'impegnativa pista Erta, e si sfideranno in un gigante della lunghezza di 1.325 m, con un dislivello di 405 m e una pendenza massima del 61%.

Anche in questa occasione dovranno, quindi dare esempio di massima abilità e grande coraggio, e Birra FORST non farà mancare il proprio sostegno.