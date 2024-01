Mikaela Shiffrin, tremenda caduta a Cortina: portata via in elicottero

Tremenda caduta per Mikaela Shiffrin durante la discesa di Cortina. La fuoriclasse statunitense è finita ad alta velocità contro le barriere e non è riuscita ad arrivare al traguardo. Immediata la sospensione della gara, con i soccorsi che hanno portato via in elicottero la leader della classifica iridata. Non c'è pace per la Shiffrin che solo due settimane fa ha assistito alla bruttissima caduta del suo fidanzato, Aleksander Kilde, che dopo lo spavento iniziale ha riportato una profonda ferita al polpaccio destro e la lussazione di una spalla.