Sci, una giornata storica: Yule firma una delle più grandi imprese

CHAMONIX-MONT-BLANC (Francia) - Da ultimo della prima manche a primo della seconda . Pare un'impresa sportiva al limite dell'incredibile quella compiuta dallo svizzero Daniel Yule che con una rimonta storica di ben 30 posizioni ha vinto in 1.36.24 lo slalom speciale di Coppa del Mondo. In realtà, a Chamonix - dove per scarsità di neve avevano cancellato due discese lasciando disputare solo uno speciale, rivelatosi falsato proprio dalle condizioni della pista - è stata propria la neve calda, lentissima e traditrice della seconda manche a consentire questo risultato che forse di sportivo ha poco. Ma questo è lo sci - sport nella natura per eccellennza - e buon per Yule, alla settima vittoria in carriera.

Le parole di Yule

"Avevo già pronta la borsa per tornare in albergo - ha ammesso con sincerità l'eroe di giornata - ma poi col trentesimo posto nella prima manche si è aperta la finestra della seconda: ho pensato 'ok, fa caldo e la pista mi favorisce'. Pensavo di riuscire a entrare nella top 10, ma non sognavo certo la vittoria. Sono stato fortunato, ma anche bravo a cogliere l'opportunità: una giornata incredibile". Alle sue spalle il suo connazionale Loic Meillard in 1'36''40 e il francese Clement Noel in 1'36''42, che pure dopo la prima manche era in testa con un vantaggio di un secondo e 93 centesimi su Yule che pareva veramente incolmabile (e lo sarebbe stato in condizioni normali).