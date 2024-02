Goggia shock, stagione finita? Infortunio in allenamento: ora gli esami

Ennesimo infortunio grave per Sofia Goggia. La sciatrice bergamasca è caduta in allenamento, sulla pista di Temù, in provincia di Brescia. "Al momento è presto per una diagnosi precisa - fanno sapere fonti della federesci -. Goggia si recherà a Milano per approfonditi controlli medici". Dopo la supervisione del responsabile medico Fisi, Andrea Panzeri, la campionessa azzurra è stata trasportata in elisoccorso nel capoluogo meneghino. L'azzurra era impegnata in un allenamento tecnico sulle piste Pontedilegno-Tonale in vista della prova di gigante a Soldeu (Andorra) nel prossimo fine settimana quando ha sentito la gamba fare crac.