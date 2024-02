Poca neve e tante assenti, Brignone per la ripartenza

Ne rimarrà solo tanto uno o una. Probabilmente l'andamento della Coppa del Mondo di sci alpino di questa stagione avrebbe ispirato, per gli infortuni, gli autori di "Highlander" e Princes of the Universe dei Queen potrebbe fare la sua figura anche in questo caso. Al di là dei riferimenti musicali e cinematografici, il Circo Bianco torna in azione con due giganti: a Soldeu (Andorra) gareggeranno le donne, mentre a Bansko (Bulgaria) gli uomini. Tra le porte larghe dell'Avet grossi calibri non saranno al cancelletto di partenza e il pensiero va alla canadese Valerie Grenier, alla slovacca Petra Vlhova e soprattutto alla fuoriclasse americana Mikaela Shiffrin, attualmente leader della classifica generale di Coppa del Mondo. «Il mio ginocchio non riesce ancora a sopportare il carico di una gara. Ho solo bisogno di un po' più di tempo per guarire e recuperare», le sue parole. Shiffrin dunque potrebbe essere insidiata da una Lara Gut-Behrami in splendida forma, considerando i 95 punti di ritardo nella graduatoria complessiva. Da capire quale sarà l’adattamento alle particolari condizioni. Gli organizzatori hanno deciso di abbassare la partenza, sotto il primo muro, per mancanza di neve nella parte alta della pista. Sarà una gara “sprint” di circa un minuto. La svedese Sara Hector e Federica Brignone vorranno inserirsi nella lotta.