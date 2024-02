Bassino vince, Brignone 2ª: trionfo Italia nella discesa di Crans Montana!

Splendida doppietta azzurra nella seconda discesa di cdm di Crans Montana. Ha vinto - settimo successo in carriera e primo in questa disciplina - la piemontese Marta Bassino , seconda Federica Brignone . Solo terza invece la svizzera Lara Gut- Behrami, vincitrice della libera di ieri , che con l'assenza forzata per infortunio di Sofia Goggia è passata in testa alla classifica di disciplina: 369 punti contro i 350 dell'azzurra quando mancano solo due gare alla fine della stagione. Per l'Italia c'è' poi con uno splendido quinto posto per la trentina Laura Pirovano .

La gioia di Bassino

"È la mia prima vittoria in discesa: nel 2020 il secondo posto di Bansko era arrivato in condizioni più difficili, invece ho vinto su una pista da discesista, con tratti di scorrimento in cui ho spesso faticato. Il numero di partenza basso ha sicuramente aiutato ma sono davvero contenta perchè ci ho sempre creduto e lavorato: il mio momento infine è arrivato. È bello tornare in alto in una stagione in cui sono mancati i risultati importanti. Oggi ho fatto tutto nel modo giusto, facendo la differenza nel muro finale. Non è stato facile gestire gli scorsi mesi, ma mi sono data sempre pazienza, sapendo che sarebbe tornato tutto alla normalità". Così la sciatrice azzurra, Marta Bassino, dopo la vittoria nella discesa libera di Crans Montana.