Brignone 2ª e Bassino 3ª a Crans-Montana: Venier vince il Super-G

Le parole della Brignone

"Un bel week-end - ha detto Brignone a Fisi al termine della gara -, mi spiace perché subito dopo la stradina sono andata un po' lunga e ho dovuto calcare un po' troppo e ho perso tanto tempo per il piano. Poi ho fatto un'ottima parte finale, ma Venier ha fatto una parte centrale eccellente ed è davanti. Mi brucia un po' perché spesso sono dietro per pochi centesimi, ma è così. Non penso alle classifiche, voglio andare avanti gara per gara e cercare di fare ogni volta il meglio. Le prossime gare in Italia saranno al Passo San Pellegrino e là spero di poter tirare a tutta dall'inizio alla fine. Voglio fare delle belle gare".