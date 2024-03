Brignone, trionfo nello slalom gigante di Are: successo numero 26 in Coppa del Mondo

ARE (Svezia) - Una straordinaria Federica Brignone ha vinto anche lo slalom gigante di Are, in Svezia, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Con una incredibile rimonta nella seconda manche, la campionessa azzurra ha chiuso con il miglior tempo totale di 2'11"02 conquistando la sua 26ª vittoria in carriera in Coppa del Mondo. Secondo posto per la svedese Sara Hector, leader della prima manche con oltre 1" su Brignone, arrivata staccata di 0.33 centesimi, terzo posto per la svizzera Lara Gut-Behrami a +0.40. Quarto posto invece per l'altra azzurra Marta Bassino, lontana però 1.47 dalla Brignone.