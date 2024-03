Sci, l’Italia delle curve: occasione gigante, scattano le finali di Saalbach

I giochi sono ampiamente e da tempo fatti, eppure per l’Italsci conta assai. Oggi si aprono a Saalbach, sede austriaca dei Mondiali in programma il prossimo anno, le finali di Coppa del Mondo, con la sfera di cristallo già assegnata tra gli uomini ( Marco Odermatt ) e quasi tra le donne ( Lara Gut-Behrami ). Si prospetta insomma una doppietta che alla Svizzera manca da 36 anni ( Pirmin Zurbriggen e Michela Figini nel 1988), ma come detto in Casa Italia c’è ancora molto in palio. Soprattutto a livello femminile, con Federica Brignone aritmeticamente ancora in corsa su tre fronti, anche se il bis della sfera di cristallo conquistata nel 2020 è appeso a un filo molto sottile (-282 dalla ticinese di fatto a tre gare dalla fine) come la conquista della coppetta di gigante (-95) che si assegnerà domani. La valdostana, arrivata ad Are a quota 26 successi, si giocherà il tutto per tutto non questo weekend, ma il successivo in superG (-74). Tutto per evitare un trionfo totale di Gut-Behrami, protagonista di una stagione (forse l’ultima) monumentale che insieme alla seconda Coppa (dopo quella del 2016) potrebbe regalarle una tripletta di specialità. Esattamente come il connazionale Odermatt .

Il programma

Oggi si parte proprio da lui. E nella disciplina che lo vede vincente da 12 gare, le ultime 3 della scorsa stagione e tutte le 9 alle quali ha partecipato quest’anno dopo aver saltato per un problema al ginocchio l’esordio di ottobre a Soelden: 900 punti, quasi il doppio del secondo, il croato Zubcic (530). Per altro nella classifica generale lo svizzero che guida anche le classifiche di superG (+81 sull’austriaco Kriechmayr) e discesa (+42 sul francese Sarrazin) ha doppiato ampiamente l’austriaco Manuel Feller. Appuntamento alle 9 per la prima manche (12 la seconda, dirette RaiSport ed Eurosport) e ci sarà anche tanta Italia. Sicuramente più di quella che ci si aspettava dopo un inizio di stagione ancora deludente nelle discipline tecniche. Al cancelletto quattro azzurri: Luca De Aliprandini, Alex Vinatzer, Filippo Della Vite e Giovanni Borsotti. I primi due reduci dall’ottima trasferta americana, rispettivamente 5°-6° e 4°-5° nei due giganti di Aspen.

«La mia stagione ha cambiato pagina in quell’occasione, peccato sia saltata Kranjska Gora. Prima non riuscivo a mettere in gara quello che facevo in allenamento. Avevo deluso le mie aspettative. Qui le condizioni sono primaverili e danno anche pioggia. Sarà un gigante lungo, una battaglia. Voglio chiudere bene» promette De Aliprandini, ultimo azzurro a salire sul podio in gigante più di due anni fa (2° nel dicembre 2021 in Alta Badia). «Sono contento di poter partire nei 15, che sarà importante sulla pista salata che troveremo. Nei giorni scorsi ci siamo allenati bene e cerchiamo di tirare fuori due belle gare e chiudere la stagione al meglio» dice Vinatzer, più efficace in gigante che nel “suo” slalom che disputerà domani con Tommaso Sala, quando le donne (Brignone e Marta Bassino al via) avranno il gigante.

Oggi aprono con lo slalom (10.30 e 12.30) con la sola Martina Peterlini (24ª in classifica), visto che la valdostana e la cuneese hanno rinunciato alla possibilità di gareggiare avendo più di 500 punti. La coppa di specialità (come quella degli uomini già vinta dall’austriaco Feller) è stata conquistata la scorsa settimana da Mikaela Shiffrin, vincente (96ª volta) al rientro dopo l’infortunio di gennaio a Cortina per centrare uno degli obiettivi della stagione: l’ottava sfera di cristallo di specialità come Ingemar Stenmark. Per la sesta generale (come Annemarie Moser Proell) dovrà aspettare, visto che dista 345 da Gut-Behrami e 63 da Brignone.