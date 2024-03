Brignone, finale stellare: trionfa anche a Saalbach, ma la coppa va a Gut

SAALBACH (Austria) - Un'altra stupende prestazione di Federica Brignone che ha vinto l'ultimo gigante della stagione a Saalbach-Hinterglemm fermando il cronometro sul tempo di 2.20.75 con una prima manche pazzesca ed una dove ha rischiato di uscire clamorosamente dal tracciato.Per la sciatrice azzurra si tratta del sesto successo in una stagione da incorniciare nonché il 27° in carriera diventando la miglior italiana della storia. Inoltre è il 68° podio in carriera, uno solo in meno rispetto a quelli conquistati dal mitico Gustavo Thoeni. Con lei sul podio la neozelandese Alice Robinson in 2.21.41 e la norvegese Thea Stjernesund in 2.21.72.