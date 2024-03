Goggia: "Per darmi forza ho pensato che non ero sotto le bombe di Gaza"

"In passato mi sono rotta delle ossa ma mai ho subito una frattura complicata come quella avuta il 5 febbraio. Mi sono spaccata la tibia in più parti, l'osso era molto frammentato. L'intervento è riuscito perfettamente e questo è un buon punto di partenza. I primi 20 giorni sono stati malissimo, emotivamente ma anche a livello di dolore fisico". Così la sciatrice azzurra Sofia Goggia in un incontro online con i media online a 45 giorni dall'infortunio. "Nel momento in cui stavo ancora 'strisciando' sulla pista e non mi ero ancora fermata dalla caduta, non sono quasi riuscita a pensare a nulla, pervasa ad un senso di sgomento e dispiacere enorme. E' stato difficile per me una volta accorsi allenatori e preparatori dirgli che mi ero rotta la tibia, mi sono fatta male. Quei primi 20 giorni sono stati per me probanti, davanti a me un pannello tutto nero. Avevo dei dolori lancinanti. Mi alzavo la mattina e speravo che arrivasse la sera presto. Per farmi forza in elicottero ho pensato che nel mondo c'erano drammi ben peggiori del mio e mi sono detta 'non sono sotto le bombe di Gaza'. Ho cercato di buttare lo sguardo oltre", ha aggiunto.