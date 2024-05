Lutto per Alberto Tomba: è morto il padre Franco

Alberto Tomba ed il legame con papà Franco

“Se Alberto si mette al cancelletto della partenza di un superG, io mi sdraio sulla neve e gli impedisco di scendere, a meno che mio figlio non mi passi sopra. A noi, della Coppa non ci frega niente, se per conquistarla si devono rischiare le ossa", aveva detto in un'intervista del 1995 Franco Tomba, in totale sintonia con la moglie Maria Grazia. Ma la posizione della famiglia era stata chiara sin dall’inizio, mettendo al primo posto la sicurezza del figlio campione, soprattutto dopo un incidente in Val d’Isére qualche anno prima. “Le cose ora devono cambiare: parlerò con la Fisi e con l'Arma dei Carabinieri e se non mi garantiranno un'adeguata protezione ad Alberto, non gli farò più inforcare gli sci o lo manderò a fare il professionista negli Stati Uniti. Tanto due medaglie d' oro le ha già vinte: non farebbe più la Coppa del Mondo, ma almeno guadagnerebbe davvero. Non come ora: tutti si arricchiscono sulle sue spalle e lui cirimette”. Erano i tempi duri dei processi per evasione fiscale, la famiglia era sotto attacco ma lui ribatteva duramente: “Federazione e Arma sono state deficitarie, si sono rivelate immature per gestire il fenomeno Tomba, un fenomeno da trentamila spettatori a Madonna di Campiglio”.