Fiorello, Goggia e una puntata speciale a VivaRai2!

TORINO - Sofia Goggia scatenata a 'VivaRai2!'. La campionessa di sci si è prestata ad una serie di gag da Fiorello: prima si è trasformata in 'Belva', imitando Francesca Fagnani in un'intervista a Biggio, poi è arrivata nel glass con un balletto speciale. Non è mancato un aggiornamento sul suo recupero: "A luglio rimetto sci e scarponi, vado in Argentina un mesetto e spero di essere pronta il prima possibile". In chiusura, un messaggio a Sinner alle prese con dei dolori all'anca: «Capita a tutti, gli auguro un in bocca al lupo e pronta guarigione. Lo aspettiamo sui campi, tra l'altro l'ho visto sciare ed è molto bravo anche in quello».