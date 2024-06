Sofia Goggia, le 'prime curve' dopo l'infortunio shock: il post social

Sofia Goggia di nuovo in pista: la reazione dei fan

"Ho le lacrime agli occhi", ha scritto un followers della Goggia, esprimendo così l'emozione per aver visto nuovamente Sofia in pista. Parole che si aggiungo a quelle di un altro utente che ha scritto: "Solo tu, nonostante tutto sempre pronta a rialzarsi" ed ancora "È una vittoria per tutti noi Sofia!", ma c'è anche chi si preoccupa per la sportiva: "Grande Sofia , mi raccomando non spingere troppo , non c’è fretta, sei un grandissimo esempio per tutti". Lo scorso febbraio la bergamasca è caduta mentre si stava allenando sulla pista Casola, nel comprensorio di Pontedilegno-Tonale, in provincia di Brescia. L'atleta è stata trasportata via in elicottero ed è stata confermata la frattura di tibia e malleolo tibiale. "In passato mi sono rotta delle ossa ma mai ho subito una frattura complicata come quella avuta il 5 febbraio. Mi sono spaccata la tibia in più parti, l'osso era molto frammentato. L'intervento è riuscito perfettamente e questo è un buon punto di partenza. I primi 20 giorni sono stati malissimo, emotivamente ma anche a livello di dolore fisico", così la sciatrice azzurra ha raccontatoin un incontro online con i media online a 45 giorni dall'infortunio.