“Mi sono sentita morire. Sinner? Nel 2013 utilizzai la stessa pomata e…”

Inviato a Milano - «Quel giorno, quando sono caduta e ancora scivolavo per terra sulla neve, sapevo di non avere più il piede nello scarpone. È stato un po’ come morire, come se avessi per la prima volta un grave infortunio. Eppure ne ho avuti parecchi nella mia carriera, ma stavolta è stato pesante, sia fisicamente che mentalmente ed emotivamente. Nei primi mesi ho pensato di non potercela fare, adesso, sentendo bene anche il piede, ho voglia di sciare e riprovarci. Sì, la voglia di andare forte c’è sempre».

Sofia Goggia è l’osservata speciale nel Media Day Fisi, che ormai da tradizione lancia la stagione invernale dal Teatro Armani di Milano. Marketing, certo, ma è anche vero che ormai i nostri campioni delle nevi, le nostre regine soprattutto, sono diventate star da passerella. Fenomeni mediatici, influencer con l’accezione positiva. Gente che ispira e non molla mai. Come Rafa Nadal, per restare in tema del momento. Sofferenze e trionfi. Dalla racchetta agli sci. Sempre e comunque, tanto più dopo aver buttato insieme alle stampelle anche la piastra bislunga di titanio che otto mesi fa le è stata fissata con sette viti nella tibia e nel malleolo della gamba destra per ricomporre una frattura pluriframmentat a che avrebbe fermato chiunque. Non Sofia, che si racconta seduta n e l backstage in divisa d’ordinanza, a c cavallando le gambe e mostrandola, quella lunga cicatrice frutto di due tagli sulla stessa linea. Uno per mettere, uno per togliere. Imbrigliare e liberare. La sua vita.

Sofia, come sta?

«Ora bene, pronta a tornare sugli sci nei prossimi giorni. E con un piano preciso, definito: andare un mese in America ad allenarmi dopo aver saltato la preparazione estiva a Ushuaia, saltare le prime gare di gigante e se va tutto bene ripresentarmi al cancelletto nell’esordio della velocità a Beaver Creek, a metà novembre».



Per la prima volta lontana dalla Terra del Fuoco, che effetto le ha fatto?

(sospira) «Credo sia stata la scelta giusta. Avrei vissuto un calvario a livello fisico che avrebbe sicuramente impattato di nuovo in maniera importante a livello mentale. Nelle condizioni in cui ero, con quel ferro proprio lì che mi faceva sentire un blocco articolare dove devi trasmettere forza e sensibilità allo scarpone, sarebbe stato molto difficile. Avrei tirato a casa un lavoro sugli sci a spizzichi e bocconi, senza creare qualità».