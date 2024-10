“Sinner? Ne abbiamo parlato tanto. Noi fortunati, lasciamo in giro di tutto”

Parte per vincere? «Come sempre. L’anno scorso è mancata la Coppa, ma è stata la mia migliore stagione. Ne sono orgogliosa. E sento di poter continuare così. Anzi, di poter fare ancora meglio. So che Soelden è un passaggio, che va staccata dal resto della stagione. Se va bene è un qualcosa in più, ma conto di andare forte per tutta la stagione. Un’annata stimolante con i Mondiali e le gare a La Thuile, casa mia, a metà marzo».

Come si può fare sempre meglio? «Lavorando, introducendo sempre qualcosa di nuovo, di più. Quest’anno il tennis. Non per la Sinner Mania (sorride, ndr), ma perché mi piace tanto e funziona. Col mio preparatore ho inserito un giorno di tennis nella mia settimana come allenamento fisico. Sono una che non molla neppure con la racchetta… Ho preso lezioni da Nathalie Vierin, valdostana come me, che è stata a ridosso della top 100 mondiale. Molto bello e molto faticoso».

Descrivono il tennis come il mix tra un match di boxe e a scacchi. «Vero. Per fortuna nel mio sport non sei uno contro uno, ma lotti col cronometro. Io sono per il rispetto totale, affrontare qualcuno che cerca di mettersi in difficoltà con i suoi comportamenti o gesti per me sarebbe inconcepibile. I giochi mentali non li sopporto. Per me è ti batto o mi batti e amici come prima. Nello sci puoi influenzare solo te stessa, non l’avversario. A me piace vivere vincendo o perdere perdendo».

Cancelletto e pali sono avversari da abbattere? «Il primo è un’asticella che devo urtare il più tardi possibile per non far partire prima il cronometro. I pali dipende. In slalom li vedo come una minaccia, perché ho paura di prenderli in faccia. In gigante e superG non li ho mai visti come ostacoli. Li guardo molto poco, io guardo per terra, scio sulle sue traiettorie. Ho la mia idea di curva, di pulizia. Credo sia la mia forza».