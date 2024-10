Hirscher e il ritorno: "Due sensazioni contrastanti nel mio cuore"

Lara Gut-Behrami: "Sono stata male"

Il re del Circo Bianco (tre Coppe di fila) è protagonista del “caso”in Casa Svizzera tra i detentori della Sfera di cristallo. Perso Kothbauer, “Odi” ha a sua volta strappato Jose Luis Alejo Hervas a Lara Gut-Behrami. La ticinese s’è subito rimessa in carreggiata con Flavio Di Giorgio, che un anno fa ha rotto (male) con Sofia Goggia. Ma dopo un’ottima estate, con l’annuncio di voler proseguire fino a Milano Cortina 2026, Lara (rimasta pure senza sponsor personale dopo 12 anni) ha avuto un avvicinamento a Soelden complicato. «Sono stata male, avevo dolori e ho perso molta massa muscolare. Il ginocchio non era più stabile, mi sono fermata tre settimane. Pago la fatica della scorsa stagione, ma non posso lasciarmi prendere dallo sconforto, ho un mese per recuperare e ancora molte gare da disputare prima di marzo».

Shiffrin insegue la vittoria numero 100

Chi vuole approfittarne è Mikaela Shiffrin, che in attesa di sposare Alexander Aamodt Kjus (operato di nuovo spalla per il terribile incidente di Wengen, salterà la stagione), insegue la 100ª vittoria in Coppa (97). Oggi scatterà con l’1. «Tutti mi chiedono del record, ma in questa fase della mia vita per me hanno senso altri progetti, come rendere accessibili gli sport invernali a giovani a cui è negato l’accesso». Intanto ha rimesso nel cassetto la discesa per conquistare la 6ª Coppa e radio pista dice che in allenamento è la più veloce con la svedese Sara Hector.

E l’Italia? Con Brignone (pettorale 5) l’altra punta è Marta Bassino (6), vincitrice a Soelden nel 2020. «La condizione è buona - dice la cuneese -. Presentarsi al cancelletto di partenza è sempre una bella emozione, ma la stagione sarà lunga e impegnativa (Mondiali a Saalbach in febbraio, ndr). Dovremo gestire le forze in maniera intelligente per arrivare alla fine ancora competitivi». Le altre sono Melesi, Zenere, Platino, Ghisalberti e la debuttante valdostana Collomb. Manca Sofia Goggia, che manda alle compagne il suo in bocca al lupo con grande ottimismo. Ieri in Val Senales ha effettuato il primo allenamento in gigante dopo il crac del 5 febbraio a Pontedilegno e due operazioni. «Affrontarlo al quinto di sci post infortunio sulla pista Leo Gurschler, detta anche “u’precipiziu”, mi fa sorridere il cuore. Ho temuto il peggio in questi mesi, ma è proprio ora che mi rendo conto di quanto io abbia voglia di sciare e di quanto sia bello essere di nuovo qui».