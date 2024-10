La Brignone ipnotizza tutti, anche la Shiffrin: "Io, più forte di testa"

Le parole di Federia Brignone

«È stata una sorpresa anche per me, perché all’inizio ho fatto molta fatica - racconta Federica, che dopo poche porte s’è letteralmente sdraiata, rialzandosi come un gatto, anzi... una tigre -. Ho cercato di sciare a mio modo e mi è venuto bene. Sono riuscita a spingere al massimo e a portare fuori una grande velocità per il traguardo. Sono molto orgogliosa di quello che ho fatto». E di quello che è. «Rispetto a nove anni fa, quando ho vinto qui per la prima volta, oggi sono più forte di testa. Adesso riesco a controllare molto meglio le mie emozioni. Stavolta sono riuscita a fare tutto per bene e a sciare come volevo. Lavorare è importante, io seguo ogni dettaglio e cerco continuamente di migliorarmi. La scorsa settimana sentivo parecchia pressione perché era tutta l’estate che stavo sciando forte, ma poi me la sono tolta ed è andata bene». Col pettorale rosso di specialità subito riconquistato e punti pesantissimi in chiave Coppa generale, visto il forfait dopo il riscaldamento di Lara Gut-Berhami («il ginocchio non era stabile, non era il caso di rischiare» racconta in lacrime la svizzera), della controprestazione della Shiffrin e di una Vlhova ancora alle prese con l’infortunio del gennaio scorso. Vietato però parlare di Coppa. «Ho degli obiettivi di performance per la stagione, non starò a pensare a vittorie, record o coppe. Vedremo tappa dopo tappa come andrà» ribadisce Brignone. Nel resto di Casa Italia invece fa il gambero Marta Bassino, che dopo la prima manche era a mezzo secondo dal podio (5ª), ma che chiude 13ª a quasi due secondi dalla compagna di squadra. «Non sono soddisfatta. Fede è pazzesca, un esempio: ha una voglia e una determinazione da imitare». Sorride invece per la crescita nella seconda hit Asja Zenere (20ª), un’unica non big a qualificarsi (a parte l’”albanese” Lara Colturi: 16ª alla fine) e ideatrice della scommessa della Chicken Dance. Perché l’Italia ha Fede e balla sul mondo.