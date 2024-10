È morta Matilde Lorenzi, tragedia nello sci: l’azzurra aveva solo 20 anni

È morta Matilde Lorenzi , la giovane promessa dello sci azzurro che ieri era caduta durante un allenamento sul ghiacciaio della val Senales , in Alto Adige. A dare la notizia un post del ministero della Difesa. La 20enne sciatrice della nazionale femminile C era ricoverata all'ospedale di Bolzano a seguito di un incidente avvenuto ieri: la giovane promessa stava scendendo lungo la pista Gravand G1 quando gli sci si sono divaricati facendole perdere contatto con il manto nevoso, per poi sbattere violentemente il volto sul terreno ghiacciato. A quel punto uno degli sci si è sganciato e la sciatrice azzurra è finita fuori pista.

Una giovane promessa dello sci azzurro

Matilde Lorenzi si è messa in luce nella passata stagione vincendo il titolo italiano assoluto e giovani in supergigante a Sarentino: sempre l'anno scorso si è classificata al 6° posto in discesa e all'8° in supergigante nei Mondiali juniores di Chatel, in Francia. Vanta un 11° posto in supergigante a St. Moritz nel dicembre 2023 come migliore piazzamento in Coppa Europa.