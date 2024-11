Pellegrino: "Tour de Ski molto bello e con vista sui Giochi"

Il Tour de Ski si appresta a celebrare la 19ª edizione e per la prima volta sarà tutto italiano. Michal Lamplot, Fis Race Director del fondo, ha illustrato di recente le novità che interesseranno le due località italiane, Dobbiaco (Bolzano) e la Val di Fiemme ( Trento), con le gare dal 28 dicembre al 1° gennaio in Alto Adige, poi dal 3 al 5 gennaio con la chiusura ormai classica e insostituibile - parole di Lamplot - della Final Climb sul Cermis. Lo chiama, con un pizzico di ilarità, “Giro d’Italia invernale” invece che Tour, ma la scelta di una sola nazione alla fine piace agli atleti che non devono sostenere lunghe e faticose trasferte, piace ai tecnici che evitano il montaggio e smontaggio delle cabine di sciolinatura o comunque viaggiano meno con i nuovi autotreni dedicati agli skimen.

Tour de Ski, le novità

Le novità sostanziali sono l’introduzione di una nuova classifica e di un nuovo pettorale per gli scalatori. I leaders della generale, della classifica sprint e della classifica scalatori partiranno davanti a tutti, un privilegio che supera il punteggio Fis. Il già ricco montepremi del Tour de Ski si aggiorna con altri 21.000 franchi svizzeri, dei quali 6.000 vanno al miglior scalatore. Il montepremi totale è cospicuo, ben 790.000 chf, 80.000 al vincitore. Spariscono i bonus difficili da interpretare nelle gare distance, rimangono invece i bonus sprint che vanno a vivacizzare le gare. E proprio di recente la Fis ha fatto i sopralluoghi sulle piste del Tour che sono state rinnovate. A Dobbiaco, complice il bostrico, sono stati tagliati diversi abeti e quindi è stata allargata la pista, così da ospitare anche la mass start. In Val di Fiemme piste rinnovate in chiave olimpica soprattutto per sprint e skiathlon.

Tour de Ski, il calendario

Il Tour de Ski comincerà a Dobbiaco sabato 28 dicembre con la Sprint in tecnica libera, a seguire la Mass Start (15 km TC) fra i binari della Nordic Arena. Martedì 31 toccherà alla scenica 20 km Interval a skating fino a “Vista Tre Cime” mentre mercoledì la 15 km Pursuit in classico darà il benvenuto al 2025. In Val di Fiemme sprint in tecnica classica venerdì 3 gennaio, quindi sabato Skiathlon (20 km TC e TL) e a chiudere i giochi domenica ci saranno le erte dell’Alpe Cermis con la 10 km della Final Climb mass start. «Il Cermis e la Val di Fiemme – ha affermato Lamplot - sono un caposaldo della rassegna del Tour, la Final Climb è talmente iconica che non può mancare all’interno del calendario. Negli ultimi anni la conformazione del Tour de Ski è cambiata e in questa stagione lanceremo la prima versione tutta italiana, ma l’Alpe Cermis è e sarà sempre presente».

Le parole di Pellegrino

Gli azzurri in questi giorni sono in allenamento a Muonio (Fin). Pellegrino guarda con fiducia al prossimo Tour: «Non mi dispiace, perché comunque sia le piste mi piacciono e oltretutto quella della Val di Fiemme è fondamentale come tappa per entrare nell’ottica 2026. Le novità non stravolgono la formula, per me comunque sia rimane l’obiettivo di fare al meglio tutte le gare fin dalla prima, senza pensare alla classifica intermedia, ma ad un bel piazzamento come è già successo in passato tra i primi dieci della generale. Probabilmente quello del 2025 premierà davvero l’atleta più completo, con sprint in tecnica classica e in tecnica libera, ci sono svariati format di gara. Sì, sono molto entusiasta».