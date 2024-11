Sci, Lindsey Vonn ricomincia da 40: "Io come LeBron"

Torino - Mentre Sofia Goggia posta un video delle sue prime sciate nel ritiro di Copper Mountain, corredandolo con le immagini divertenti delle sue peripezie da casalinga disperata (in versione cuoca e con l’aspirapolvere in mano), la federsci americana comunica ufficialmente quello che ormai era atteso: il ritorno alle gare di Lindsey Vonn dopo quello di Marcel Hircher . Dopo il re, dunque, lo sci ritrova anche la regina (chissà come vivrà il tutto Mikaela Shiffrin , domani protagonista dello slalom di Levi, in Finlandia), la donna che era in corsa per scalzare Ingemar Stenmark (86) dall’olimpico dei plurivincitori di Coppa del Mondo. Il 14 marzo 2018 s’è fermata a quota 82, prima che i dolori alle ginocchia martoriate dai troppi infortuni le facessero dire basta ai Mondiali di Are 2019 con l’ennesima (ottava iridata, 3 quelle olimpiche) medaglia al collo: il bronzo in discesa davanti proprio all’amica ed erede Sofia. Quasi sei anni dopo quel 10 febbraio 2019, le traiettorie delle due velociste tutto cuore e coraggio si incroceranno di nuovo.

Vonn: "Mai creduto di potere ritornare"

In questi giorni già in Colorado, dove la bergamasca sta completando il recupero dal crac del febbraio scorso in vista dell’apertura di Coppa della velocità fra un mese a Beaver Creek e dove la statunitense si riaggregherà alla squadra stelle&strisce dopo aver sorpreso sé stessa nei primi allenamenti in Nuova Zelanda e sui ghiacciai austriaci, un percorso gestito dalla Red Bull che s’è già occupata del grande ritorno di Hirscher. "Tornare con la squadra e sciare senza dolore è qualcosa che non ero sicura sarebbe mai stato possibile" afferma Lindsey, che qualche mese fa ha affrontato un intervento di parziale ricostruzione del ginocchio destro con una protesi di titanio. "Mi sono operata sperando solo di poter avere una vita senza dolore. Dopo l’intervento mi sono sentita di nuovo forte, ho iniziato a spingere e sono arrivata a fare 15 discese in un giorno. L’ultima volta che c’ero riuscita avevo 25 anni". Un riferimento all’età voluto, rispondendo così sulle colonne del New York Times a chi le fa notare che il 18 ottobre ha compiuto 40 anni.

Vonn: "L'età? Guardate LeBron James"

"L’età media in Coppa ora è di 26 anni? Guardate LeBron James (classe ’84 come lei, ndr): dice ancora la sua in Nba. E mi ispiro anche a Federer. Roger mi ha lasciato qualcosa dicendo che fosse stato un limone. È come se in carriera avesse spremuto ogni goccia di succo di se stesso, non avendo più nulla: anche io sentivo di averlo fatto, ma ora è come se avessi ancora tanto succo da spremere". Zero paura. "Sono disposta a correre rischi perché amo tutto questo". Il dubbio è quanto la rivedremo in gara. La Birds of Prey (14-15 dicembre) è impegnativa. "Spero di gareggiare già nel corso di questo inverno" dice la Vonn per ora. "Quanto veloce posso andare? Non lo so, sto cercando di non pensare troppo in là perché ho molti ostacoli da superare, ma non lo farei se non sperassi di gareggiare con ambizioni. Di sicuro non sto cercando di dimostrare nulla a nessuno. Non so cosa mi riserverà il prossimo anno e mezzo, quindi non posso dire se le Olimpiadi del 2026 rappresentino un’opzione, ma tutti sanno quanto amo Cortina...". Segnatevelo: 18-19 gennaio la vedremo sull’Olimpia delle Tofane in Coppa, un anno dopo ai Giochi.