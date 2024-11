Lucrezia va in pista con il sole di Matilde

Le parole di Lucrezia Lorenzi

Lucrezia, che ieri, nel giorno che doveva essere del ventesimo compleanno della sorella, ha per la prima volta dopo la tragedia messo gli sci su una pista di Coppa del Mondo per la prova della vigilia dello slalom sulla Black di Levi, dove oggi riparte la Coppa del Mondo (ore 10 e 13 su RaiSport ed Eurosport, domani gli uomini), non ha scelto a caso. È come un occhio della sorella su di lei, dietro di lei. Ne avrà bisogno quando stamane aprirà il cancelletto con il pettorale numero 48, dopo Martina Peterlini (20), Marta Rossetti (29), Beatrice Sola (38), Lara Della Mea (40), Vera Tschurtschenthaler (45) e prima della new entry Giorgia Collomb (64). «Non potevo assolutamente deludere Matilde, sto trovando le forze e le energie necessarie nella nostra natura e nella nostra neve - racconta la 26enne torinese di Valgioie -. In pista non sarò più da sola la porterò sempre nel mio cuore, mi aiuterà a prendere due esterni in più… Non è un momento facile ma ci sto mettendo tutta me stessa».

Le dichiarazioni della Shiffrin

La sua vittoria sarà arrivare in fondo, il sogno quello di qualificarsi per la seconda manche. Tenere in alto il nome Lorenzi tra i pali stretti, anche se Matilde, che aveva sei anni in meno di Lucrezia, era un talento della velocità. Forse l’erede di Sofia Goggia, nata nello stesso giorno di Matilde. Il successo con il cronometro, quello che a Levi viene premiato sul podio con Babbo Natale e una renna in premio, per quasi tutti è sotto gli sci di Mikaela Shiffrin. L’americana, grande delusa dell’apertura di Coppa a Soelden, dove nel giorno dell’ennesimo trionfo in gigante di Federica Brignone, non è riuscita a trasformare la leadership della prima manche neppure nel podio, riapre la caccia alla 100ª vittoria. Il conto è arrivato a 97, 60 in slalom, 7 a Levi. In più manca la grande rivale Petra Vlhova, non ancora ripresasi dal grave infortunio al ginocchio di dieci mesi fa a Jasna. «Non è mai ovvio, tanto meno facile» avverte Mikaela, che non sottovaluta la tedesca Lena Duerr, la svizzera Wendy Holdener e l’emergente croata Zrinka Ljutic, ma ha propositi bellicosi: «It’s hammer time» dice. Tempo di martellare. Come Lewis Hamilton nei giri da qualifica in F1. Anche perché, lontano (a Copper Mountain, dove ci sono Goggia e Brignone), ha ripreso a splendere il sole di Lindsey Vonn, che giovedì ha ufficializzato il rientro alle gare. Shiffrin non ha commentato, neppure ieri. L’ha fatto invece una grande ex rivale della 40enne americana, Tina Maze: «Se non ha più dolore e può allenarsi quasi meglio di prima ci sta. Il suo ritorno fa bene a tutti, serve allo show, però mi lascia anche qualche dubbio. Ora dovrà vedere a che punto si trova nel confronto con le altre ragazze».