Il primo podio di Lara Colturi, migrante per l’Albania

Torino - Una migrante in Albania con sci e scarponi scalda la passione e forse le prospettive dell’Italia delle neve con un podio agognato che segna una pagina di storia per il paese balcanico in questi giorni sotto i riflettori per l’applicazione del discusso accordo con l’Italia sugli hotspot. Lara Coltur i, la figlia d’arte più attesa e chiacchierata dell’Italsci per la scelta sua (e di mamma Daniela Ceccarelli, oro olimpico di superG a Salt Lake City 2002, e papà Alessandro, allenatore e direttore di pista per Torino 2006, a due passi dalla loro Fenils) di gareggiare con i colori dell’Albania per debuttare appena 16enne in Coppa del Mondo e con il suo team più familiare che privato senza passare per le trafila della Nazionale azzurra, è protagonista dello slalom austriaco di Gurgl con un esaltante secondo posto a 55 centesimi da Mikaela Shiffrin che è arrivata a quota 99 vittorie e 154 podi, uno in meno di Stenmak.

Lara, diventata maggiorenne proprio una settimana fa in Finlandia (è nata lo stesso giorno di Sofia Goggia e della povera Matilde Lorenzi, cresciuta con lei sulle stessi nevi di Sestriere), scala subito la classifica con un’eccellente prima manche (4° tempo), quindi batte al cronometro (6 centesimi) la regina americana nella seconda hit per scalare i gradini della felicità sul pascoscenico delle grandi. «Stupendo. Dopo Levi ho sentito buone sensazioni e finalmente sono riuscita a portare in gara quando faccio in allenamento» esulta in modo per altro composto Colturi svelando un particolare. «Mi sono allenata con Kristoffersen e altri ragazzi». Il gruppo Red Bull che la supporta direttamente e che gravita intorno ai ritorni di Marcel Hirscher e Lucas Braathen Pinheiro, di scena oggi nella gara maschile. «Ma il vero segreto è lavorare e divertirmi con il mio team. Il mio obiettivo è sciare bene e fare le cose che sappiamo fare. I risultati arrivano di conseguenza». Ne è sicura Shiffrin, che ora vola nella sua Killington (sabato rivincita gigante con Brignone, domenica slalom). «Questo podio è l’inizio della sua carriera e del suo futuro. So cosa prova. Una sensazione incredibile, quella di non avere limiti».

Lara, fermata nel febbraio 2023 dalla rottura del crociato destro alla vigilia dei Mondiali di Courchevel, si conferma “costruita” geneticamente ma anche con un approccio internazionale alla Shiffrin. Poi italiano. Anche se nessuno ha mai chiuso le porte a un’ipotesi di azzurro per Milano Cortina 2026, anche se proprio le storie di Hirscher (ora olandese) e Braathen (brasiliano) insegnano. Sarà un tema dei prossimi mesi, tanto più per una squadra di slalom che sta crescendo. Ieri “altre” quattro azzurre si sono qualificate per la seconda manche, anche se al traguardo sono arrivate solo Martina Peterlini (20ª) e Beatrice Sola (21ª), con Lara Della Mea deragliata dopo aver brillato nella hit iniziale (10° tempo) come alla penultima porta Giorgia Collomb, coetanea di Colturi ma appena alla terza uscita in Coppa.

Oggi tornano in pista gli uomini, con gli slalomisti azzurri reduci dalla debacle di Levi (nessuno qualificato alla seconda manche) e dal crac di Tommaso Sala (crociato). Le speranze sono affidate ad Alex Vinatzer (pettorale 18).



SLALOM DONNE GURGL: 1. (prima manche: 1) Shiffrin (Usa) 1’40”22; 2. (4) Colturi (Alb) a 0”55; 3. (5) Rast (Svi) a 0”57; 4. (2) Holdener (Svi) a 0”75; 5. (6) Duerr (Ger) a 0”80; 6. (7) Moltzan (Usa) a 1”10; 7. (3) Liensberger (Aut) a 1”14; 8. (8) Hector (Sve) a 1”22; 9. (24) Ljutic (Cro) a 1”63; 10. (9) Meillard (Svi) a 1”91; 20. (27) Peterlini a 3”13; 21. (27) Sola a 3”17; rit. (10) Della Mea, (26) Collomb; nq (34) Lorenzi; rit. 1j m. Tschurtschenthaler e Rossetti.

COPPA: 1. Shiffrin (Usa) 245; 2. Liensberger (Aut) 148; 3. Duerr (Ger) 131; 4. Rast (Svi) 127; 5. Brignone 100; 7. Colturi 95.

PROGRAMMA E TV: ore 10.30 e 13.30 slalom uomini Gurgl (Aut), dirette RaiSport ed Eurosport.