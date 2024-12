Shiffrin, che paura! Cade pure Brignone. Crisi Bassino: non si qualifica

Una doccia gelata. Sembrava tutto apparecchiato per scrivere un’altra pagina di storia : le 100 vittorie in Coppa del Mondo di sci alpino, mai nessuna come lei in questa disciplina, il podio n.155 come Ingemar Stenmark e il segnale della sua infinita superiorità. In un contesto a suo modo epico, sulla “Superstar” di Killington, Mikaela Shiffrin era pronta per concretizzare i numeri snocciolati. Meteo decisamente particolare nel Vermont, con sole e neve a mescolarsi e a rappresentare le difficoltà che si pongono al cospetto delle atlete. Shiffrin era riuscita a domare le asperità del pendio, con tanti dossi, raccordando le curve come nessuna e trovando un ottimo ritmo sul muro. Conclusione: miglior tempo nella prima manche con 32 centesimi sulla svedese Sara Hector e 61 sulla norvegese Thea Louise Stjernesund. Nella seconda run, Mikaela ha voglia anche di sfatare il tabù di Killington: sei vittorie su sette in slalom, ma mai sul podio più alto tra le porte larghe. S pinge e all’ingresso del muro finale è ancora in vantaggio. Si era salvata sul passaggio più critico e pensava che ormai fosse fatta e invece…

Caduta per la Shiffrin

Un’internata in curva a destra la porta contro una porta successiva prima di terminare la sua corsa rovinosamente contro le reti e subire una brutta torsione all’altezza del ginocchio sinistro. Arriva così la sesta affermazione nel massimo circuito per una ritrovata Hector, nuova leader della classifica di specialità, a precedere la croata Zrinka Ljutic e la svizzera Camille Rast, al primo podio tra le porte larghe in Coppa. Tutto è finito, però, in secondo piano perché costretti ad assistere al ritorno in toboga della Shiffrin, poi trasportata in ospedale, da dove posta un video nel quale si congratula con Hector e le compagne di squadra, si scusa «per aver fatto spaventare tanta gente» e mostra una ferita all’anca sinistra ammettendo: «Non posso muovermi». Ma il ginocchio è salvo. E la leadership di Coppa, ma salterà lo slalom odierno.

Delusione anche per Brignone

Caduta e delusione anche per Federica Brignone. Terminata la prima manche in settima posizione, la “Tigre” di La Salle entra con il solito piglio nella run-2 e la sciata ha il profumo di rimonta. Sul punto più difficile della pista, dove il ghiaccio fa letteralmente tremare, gli sci si incrociano e i sogni di gloria vanno in fumo, perdendo il pettorale di leader conquistato a Soelden e dovendo mandare giù anche il boccone amaro delle cancellazioni dei due giganti del prossimo weekend a Mont-Tremblant, in Canada, dominati un anno fa.

Male Bassino, speranza Collomb

Specialità che sembra essere diventata nemica di Marta Bassino, non qualificata per la seconda manche e lontanissima dai suoi livelli, ricordando la vittoria nel 2019 sulla “Superstar” e la piazza d’onore del 2022. La campionessa di Borgo San Dalmazzo non sale sul podio in gigante dal 7 gennaio 2023 a Kranjska Gora, troppo tempo. A consolare Casa Italia è la prova della 18enne valdostana Giorgia Collomb, che ha terminato 19ª. «Sono molto contenta della prova odierna. È stato emozionante vedere sul tabellone alla fine della prima manche che ero nelle trenta, ho pensato solamente a puntare gli sci verso valle. Sono grata di avere avuto la possibilità di gareggiare in Coppa del Mondo per imparare» raccontato la ragazzina nostrana. Brava anche Ilaria Ghisalberti, 21ª al termine, mentre la miglior azzurra alla fine è stata Asja Zenere (18ª), afflitta dal mal di schiena. Qualche punto in classifica arrivato anche da Lara Della Mea (26ª), mentre non hanno ottenuto l’ingresso tra le trenta Elisa Platino e Roberta Melesi. E cresce ancora Lara Colturi, l’italiana di Albania è in top10.