Dramma Hirscher: la corsa è già finita

La festa è finita ancor prima di cominciare. Sono giorni davvero complicati per i grandi personaggi del Circo Bianco. Si è reduci dal weekend di Killington dove Sua Maestà, Mikaela Shiffrin , sembrava avesse già firmato la cambiale delle 100 vittorie in carriera in Coppa del Mondo. Nella 2ª manche, sulle nevi del Vermont, la caduta e lo spavento. "Sono stata sicuramente molto fortunata. Ma non ho nemmeno mai provato così tanto dolore. Nel letto non riuscivo a spostarmi sul fianco. Ed ero completamente sotto shock", ha svelato poi Mikaela. La situazione è la seguente: ferita da perforazione sul lato destro dell’addome e importante lesione muscolare. Non le sono stati applicati dei punti, anche se la ferita è profonda e ci potrebbe essere il rischio di infezione. Da capire quando la ritroveremo, si pensa al weekend di Semmering (28-29 dicembre), oppure dal 4 al 5 gennaio dell’anno nuovo a Kranjska Gora.

Hirscher, che sfortuna!

Rischiamo invece di non ritrovare più Marcel Hirscher. Il fenomenale austriaco, tornato sulle piste di tutto il mondo in rappresentanza della nazionale olandese (Paese di origine della madre) dopo cinque anni di inattività, potrebbe essere già giunto al capolinea. In allenamento a Reiteralm, quartier generale di Marcel, l'atleta ha subìto una torsione del ginocchio sinistro molto dolorosa. La diagnosi è stata un colpo al cuore: rottura del legamento crociato. "Un legamento così cruciale, in meno: è la fine del progetto", ha affermato in maniera secca. "Naturalmente è uno stop difficile da accettare, dopo otto mesi di allenamenti duri fatti per rientrare. È un vero peccato perché tutto il team, me incluso, aveva altri progetti per questo inverno. Sarà sicuramente difficile guardare le gare ma fa parte del gioco. Forse ho finito il mio viaggio", ha aggiunto. Un viaggio che Hirscher sognava di terminare a Milano Cortina 2026, ma a poco meno di 14 mesi dall'inizio dell'evento a Cinque Cerchi questo traguardo ha i connotati del miraggio.

Anche Teresa Runggaldier ko

Il tempo sarà invece dalla parte di Teresa Runggaldier. La 25enne altoatesina è stata costretta a interrompere anzitempo il raduno della squadra femminile di velocità a Copper Mountain, negli Stati Uniti, in preparazione allo Speed Opening di Beaver Creek (14-15 dicembre) dove ritroveremo Sofia Goggia, in seguito a una brutta caduta nel corso dell'allenamento. La classe '99, originaria di Selva Val Gardena, si è procurata la rottura del legamento crociato e del perone della gamba destra. Un infortunio che ha sancito la chiusura anticipata dell'annata, ancor prima di iniziarla. Lei, figlia del grande Peter, protagonista nelle discipline veloci negli anni '90, rientrerà in Italia nelle prossime ore per sottoporsi a tutti gli accertamenti del caso. Un peccato, per un'atleta in crescita e reduce dalla propria miglior stagione, sette piazzamenti in zona punti nel massimo circuito flirtando con la top-10 in un paio di circostanze, ovvero nel superG di Kvitfjell (13° posto) e nella discesa di Crans Montana (11° posto). Speed Opening che ci sarà per gli uomini in questo week end (6 dicembre discesa e 7 dicembre superG), sempre sulla Birds of Prey. Ieri è andata in scena la prima prova cronometrata di discesa degli uomini-jet ed è stato lo sloveno Miha Hrobat a ottenere il miglior tempo in 1’41’’21 a precedere i due grandi protagonisti della scorsa stagione in questa specialità, lo svizzero Marco Odermatt (+0.61) e il francese Cyprien Sarrazin (+0.62). Tra le fila azzurre il migliore è stato Mattia Casse (16° a 1.45), mentre Florian Schieder e Dominik Paris hanno concluso al 17° (+1.46) e al 19° posto (+1.49). Oggi si replica con il training n.2 dalle 19 italiane.