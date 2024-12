Thumer sorprende, De Aliprandin risale: bene Brignone e Bassino

Tratti assai rossocrociati a Beaver Creek. Sulle nevi del Colorado, il gigante ha posto fine al week end della Coppa del Mondo di sci maschile e la Svizzera ha potuto sfoggiare un bel tris. Si pensava che potesse essere Marco Odermatt l'autore, ma le cose sono andate diversamente. Nella discesa è stato il compagno di stanza, Justin Murisier, a precederlo, mentre tra le porte larghe la terza uscita prima del tempo si è materializzata. In Svizzera, però, si sono consolati grazie a un sontuoso Thomas Tumler, capace a 35 anni di conquistare la prima vittoria in carriera in Coppa del Mondo, a precedere uno straordinario Lucas Pinheiro Braathen (+0.12). Il norvegese, naturalizzato brasiliano (Paese d'origine della madre), ha messo in scena una seconda manche incredibile e conquistato alla quarta gara il primo podio dal suo ritorno agonistico, dopo il ritiro del 2023, regalando al Brasile una pagina di storia. Pinheiro ha ottenuto anche il pettorale rosso (leader della specialità). Sul terzo gradino ha concluso lo sloveno Zan Kranjec (+0.58).

Bene De Aliprandini

Bene in casa Italia Luca De Aliprandini, capace di rimontare undici posizioni nella seconda manche e di chiudere ottavo (+1.72), mentre Alex Vinatzer si è classificato 23° a 3.94. Filippo Della Vite, il migliore degli azzurri nella run-1 (15°), non ha concluso la seconda prova. Non qualificati alla run-2 Zingerle, Franzoni e Borsotti. Sul versante femminile, si pensa allo Speed Opening sulla Birds of Prey (14-15 dicembre, con discesa e superG) e gli avvicinamenti delle atlete sono diversi. Si deve prendere atto dell'assenza di Mikaela Shiffrin, che sui social si è detta fortunata per la dinamica della caduta a Killington. «Fianco perforato forse con il bastoncino, ho rischiato il peggio. Ringrazio sia solo un danno muscolare». In tema di grande ritorni, Sofia Goggia ha dato seguito al suo mood “molto soddisfatto”. Dopo aver fatto vedere sequenze in curva interessanti sulle nevi di Copper Mountain, la campionessa bergamasca si sta spendendo nella preparazione a secco, lavorando non poco in palestra. Sofia sembra essersi messa definitivamente alle spalle le paure e i dubbi dopo l’incidente nella sessione di allenamento a Temù del febbraio scorso. Scalpita Goggia, desiderosa di dimostrare che la migliore della velocità è sempre lei, lanciando il guanto di sfida alle compagne Federica Brignone e Marta Bassino, e alla sua amica/rivale Lindsey Vonn, impegnate ieri nei due superG FIS a Copper.

Sorridono Brignone e Bassino

Buone nuove per la cunese e la valdostana. In gara-1, Bassino ha chiuso 2ª a 0.03 dall’americana Lauren Macuga, mentre la piazza d’onore è stata di Brignone nel secondo superG di giornata, distanziata di 21/100 da un’ispirata Macuga. Per Vonn un 24° posto in gara-1 e un 19° in gara-2, volendo seguire una preparazione per gradi, che ha come obiettivo accrescere la propria confidenza con i materiali e nel caso specifico ottenere anche dei risultati che le potessero consentire un abbassamento del punteggio FIS sotto quota 80. Quanto fatto in discesa sabato 7 dicembre è stato sufficiente per meritarsi la wild card che verosimilmente vedrà il ritorno a quasi sei anni di distanza nell’appuntamento a St. Moritz (21-22 dicembre). «Anche se sono sicura che la gente farà delle supposizioni e dirà che non sono in ottima forma a causa dei risultati, non sono d’accordo. Questo è stato un allenamento per me. Sto ancora testando l’attrezzatura e riprendendo il ritmo. Questo è solo l’inizio, ed il modo in cui sto sciando è più importante», ha sottolineato la statunitense. Non resta che godersi lo spettacolo.