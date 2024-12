Goggia riapre il gas e vola nell’ultima prova a Beaver Creek: "Sento i miei piedi”

TORINO - Apre il gas Sofia. E avverte tutte, compresa l’amica Lindsey Vonn, che dopo aver fatto da apripista nelle prime due prove è tornata a casa per volare in anticipo in Svizzera, ufficializzando il rientro in gara sabato prossimo nel primo di due superG a St.Moritz 2.121 giorni (quasi sei anni) dopo l’ultima gara, il bronzo iridato nella discesa di Are il 10 febbraio 2019. Sofia Goggia prenota la Birds of Prey, dove le donne tornano dopo 11 anni (2013), quando la bergamasca uscì nella sua prima libera di Coppa del Mondo e il giorno dopo, alla settima gara assoluta nel palcoscenico delle grandi, stupì con un 7° posto in superG. Oggi, dopo tanti, troppi infortuni, l’ultimo dieci mesi fa (5 febbraio in allenamento) con la brutta frattura tra tibia e malleolo della caviglia destra che l’ha costretta a due interventi (il secondo a settembre per rimuovere la placca che le impediva di calzare lo scarpone senza dolore) , Sofia si lancia in quella che è appena la sua 184ª gara, la 61ª in discesa. Per altro avendo raccolto in questa specialità 18 delle sue 24 vittorie (6 in superG) e 34 podi. Più di uno ogni due gare. Con il “corollario” di 4 Coppa di discesa, tre consecutive con una striscia che sarebbe probabilmente continuata senza il crac di Pone di Legno.

Goggia è tornata

Goggia però, come sempre, è tornata. E con pochissimi giorni sugli sci, ieri ha dominato la terza e ultima prova cronometrata, rifilando 1 secondo e 10 centesimi su un minuto di discesa (accorciata alla partenza di riserva e anticipata per l’arrivo di una perturbazione, la vera incognita) alla seconda, l’americana Maguca. E Lara Gut-Berhami quarta a 1”29. «Togliere la prima parte tecnica ha favorito la mia discesa, ma avrei preferito riprovarla perché è il tratto della pista in cui ho fatto maggiore fatica nei giorni scorsi - afferma la bergamasca, fuori dalla top10 mercoledì e 2ª giovedì -. Mi è dispiaciuto non provare la mia strategia, lo farò direttamente in gara. La parte bassa è abbastanza semplice, ma è anche la parte dove si va più veloce. Ho sciato bene, sui miei piedi. Avevo un passaggio da provare ed è andata bene, però la mia prestazione dipenderà molto dalla parte alta». Quella che (via alle 19 con diretta Rai2 ed Eurosport) dovrebbe esaltare la rivale svizzera e Federica Brignone, 9ª (a 1″66), con Elena Curtoni 19ª, Marta Bassino 27ª, Laura Pirovano 28ª, Roberta Melesi 31ª e una Nicol Delago molto cauta 43ª.

Sei gli azzurri in gara

Reduci dalla Birds of Prey gli uomini si ritrovano al cancelletto della Face de Bellevarde, in Val d’Isère, per il terzo gigante della stagione. Prima manche alle 9.30, seconda alle 13. Sei gli azzurri in gara, guidati da Luca De Aliprandini (pettorale 8), ottavo in rimonta in Colorado. «La stagione è partita bene con due solidi risultati in top ten a Soelden e Beaver Creek. Prima di Natale ho la possibilità di affrontare due piste che mi piacciono come Val d’Isère e l’Alta Badia, la gara di casa. Gli allenamenti sono andati bene, mi sento a posto fisicamente. Cercherò di fare due manche all’altezza, l’obiettivo è arrivare al traguardo consapevole di aver dato il 100% di me stesso. So che riesco a fare così, posso fare un grande risultato». Alex Vinatzer (15) ha recuperato dal problema al tibiale, atteso domani anche allo slalom. «Ho rimesso gli sci dopo quattro giorni di terapia a Torino e le sensazioni sono state meglio del previsto. La pista è tosta, bisogna fidarsi a mollare gli sci. Voglio fare due belle gare per arrivare al meglio in Badia». In gara pure Giovanni Borsotti (23), Filippo Della Vite (27), Hannes Zingerle (32) e Simon Talacci (40).