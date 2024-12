La banda della tavola, Bagozza è il frontman: ecco quattro podi

TORINO - La tavola è sempre più azzurra. Dalle nevi di Cortina a quelle di Cervinia il menu non cambia, con lo snowboard italiano da continuare a sfornare pepite in una miniera d’oro che ogni anno trova nuovi filoni. Inesauribile. Nel sabato santificato alle piste del Belpaese arrivano il sesto successo stagionale in appena sette gare e altri tre podi che portano il conto di questo spicchio di Coppa del Mondo a quota 16 e l’Italia al comando della generale classifica per nazioni. Merito di Daniele Bagozza, che nel gigante parallelo sulla pista Tondi di Faloria della Perla delle Dolomiti che fra poco più di un anno ospiterà (e darà parte del nome) le Olimpiadi d Milano Cortina 2026 è protagonista di una giornata perfetta fin dal miglior tempo delle qualifiche e proseguita con un percorso netto fino alla finale-derby vinta per 13 centesimi su Aaron March. "È il classico potere all’italiana - afferma il 29enne trentino, già a segno la scorsa settimana in slalom in Cina -. Essere in finale con i compagni di squadra è pazzesco e amo questa pista. In passato qui non sono andato benissimo, ma stavolta ce l’ho fatta. Sono veramente contento. Abbiamo dimostrato ancora una volta di essere una grande squadra".