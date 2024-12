Sì, Goggia è tornata: "Ho di nuovo il fuoco, avrei firmato per questo risultato”

L’Aquila è tornata. E lascia subito il segno dei suoi artigli d’acciaio. Sofia Goggia scende in picchiata su una delle piste più leggendarie e temute del mondo, la Birds of Prey di Beaver Creek , e da predestinata della velocità e fedele a nome e al simbolo di queste montagne del Colorado piomba subito sulla preda più ambita, prendendola anche per qualche minuto, fino a quando la nuova padrona della discesa, che in sua assenza s’è presa il suo territorio di caccia quasi esclusivo non gliela strappa con un battito di ali quasi impercettibile (16 centesimi di secondo). «L’ammetto: avrei firmato per questo risultato, anche se quando sei al cancelletto partiti sempre per vincere» afferma la bergamasca, seconda nello speed opening di Coppa del Mondo , la prima gara disputata dopo undici mesi.

Sofia s’è ripresa la sua vita

Il quinto posto nel gigante di Plan de Corones, due giorni dopo il doppio podio in discesa e il 5° posto in superG a Cortina ma soprattutto dall’ennesimo grave infortunio della carriera, la frattura pluri-frammentata di tibia e malleolo della gamba destra frutto di un’inforcata in allenamento a Ponte di legno, il 5 febbraio scorso. Da allora due operazioni, una lo stesso giorno per mettere, l’altra il 7 settembre per togliere placca e viti che le impedivano di mettere lo scarpone e sciare). Mesi di incubi, con la paura stavolta di non farcela. Invece appena «liberata» da quel pezzo di titanio, Sofia s’è ripresa la sua vita. Da campionessa. Che esulta neppure troppo al traguardo, sapendo di aver lasciato qualcosa in alto per la cautela dovuta e sotto, quando dopo il Golde Eagle s’è fatta ingolosire è ha “tagliato” troppo l’ingresso nello schuss finale. Urla invece Huetter, che difende con orgoglio il pettorale rosso conquistato lo scorso anno nelle finali di Saalbach rovinando l’en-plein di coppe a Lara Gut-Behrami (terza al traguardo a 18 centesimi da Goggia) e strappandolo dopo tre anni proprio alla bergamasca, assente però nelle ultime tre gare. Potenzialmente 300 punti...

Le parole di Goggia

«Ho fatto una gara buona, non eccelsa - racconta Sofia -. Sono riuscita a sciare discretamente sui miei piedi nella parte alta, dove aveva fatto fatica nelle prove, ma non sono stata impeccabile dopo il salto, dove avevo fatto la differenza venerdì e dove invece ho lasciato i centesimi che mi sono costati la vittoria. Ho sciato all’80-85% del mio potenziale, anche perché la pista è stretta e non mi permette di esprimermi. So che posso fare di più, ma è un ottimo inizio, anche perché quest’estate ero vicina a mollare tutto». Oggi invece sarà ancora più ambiziosa in superG di stasera (via alle 19 con diretta Rai2 ed Eurosport). «Spero di aver un’altra chance di salire sul podio, anche perché si disputa sulla parte della pista a me più congeniale. Aprirò di nuovo il cancelletto con la serenità che ha contraddistinto queste giornate e la gioia che ho provato in questa prima gara».

Italdonne trascinante

Dietro Sofia si conferma un’Italdonne trascinante. Tre azzurre in top10, che potevano essere quattro senza quel centesimo che ha visto la slovena Stuhec precedere Laura Pirovano; cinque nella top20. Marta Bassino si rilancia con un 7° posto a tre decimi dal podio. «Sono felicissima. Quando ho visto al traguardo che il distacco non era tantissimo mi sono sentita soddisfatta. La Birds of Prey è una pista molto tecnica e ripida, dove bisogna avere coraggio e allo stesso tempo rispettare tutti i movimenti del terreno, sono riuscita a farlo». Federica Brignone è 9ª con le gambe tagliate dagli antibiotici per curare un ascesso ai denti. «Sono abbastanza contenta, però in cima non sono riuscita a tirare le curve come sono riuscita nella prima allenamento ho avuto un po’ di indecisione nel primo muro, mi è spiaciuto perché il resto l’ho fatto meglio degli altri giorni. Peccato, mi accontento di questo ottavo posto e guardo al superG». La gara elettiva per la valdostana e la cuneese.