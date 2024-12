Sofia Goggia balla sul mondo: "Il mio percorso come l'operazione"

TORINO - Sofia balla sul mondo . Il samba, come Lucas Pinheiro ex Braathen, brasiliano di Norvegia tornato dopo un anno di stop in lite con la sua federazione per rallegrare il Circo Bianco con una sciata estroversa quanto il carattere. Personaggio totale. Come Goggia nostra, che di fatto un anno ha saltato (anche se agonisticamente mezzo), ma per l’ennesimo infortunio (5 febbraio in allenamento a Ponte di Legno: tibia e perone della gamba destra frantumati), il 12° grave della sua carriera da Wonder Woman che in due giorni a Beaver Creek conquista un podio in discesa e una vittoria in superG . Come se non fosse successo sulla. E festeggia ballando. «Mi sono alzata molto gioiosa e mi sono detta: “Se arrivo al traguardo con luce verde faccio un balletto alla Braathen”, il problema è che non sono brasiliana ma italiana e di Bergamo, e l’unica cosa che mi viene bene è fare la polenta». Fenomeno. Se la ride anche Lindsey Vonn , nel parterre dopo aver disputato il superG di Beaver Creek da apripista (il crono non ufficiale la relega al 20° posto...) in attesa del confronto diretto in programma, quasi sei anni dopo, fra cinque giorni a St.Moritz, sempre nella specialità ibrida a cavallo tra velocità e gigante.

Le parole della Goggia

Prima Sofia si godrà «una bella amatricinana, dopo un mese in America ne ho bisogno...». Nel frattempo si rivedrà con soddisfazione al video. Cattiva fin dall’uscita dal cancellato, come aveva promesso a sé stessa sabato dopo il 2° posto in discesa ad appena 16 centesimi da Cornelia Huetter, la bergamasca macina la Birds of Prey come un bulldozer, con tanto di sbracciate da ex goggiate. Negli ultimi curvoni sbarella un po’, ma trova una quasi inedita “delicatezza” (merito del lavoro tecnico di questi ultimi due anni con Agazzi) per non incidere troppo sulla neve e quindi sul cronometro, che alla fine demolisce la concorrenza, a partire dall’ex amica Lara Gut-Behrami, la regina assoluta della specialità (22 vittorie) che rimane basita nel leader corner, staccata di mezzo secondo. Successo numero 25 (Gustavo Thoeni scavalcato al terzo posto di tutti i tempi), 7° in superG a un anno dall’ultimo (8 dicembre a St.Moritz), 56° podio. «Ho messo in pista un misto fra cattiveria agonistica, tecnica e tanto istinto, forse è stato uno dei miei superG più belli - racconta Goggia -. La vittoria più importante è sempre la prossima, ma chiaramente è una pietra miliare nel mio percorso. Devo ringraziare i dottori che il 5 febbraio erano pronti ad aspettarmi in ospedale per ridurre la frattura. Il mio percorso è stato come l’operazione: ho rimesso insieme curva dopo curva, pezzo dopo pezzo, alla fine però se i pezzi vengono messi bene insieme, escono cose straordinarie». Ottimo anche il risultato di squadra, anche se Federica Brignone e Marta Bassino, quinta e sesta, hanno molto da recriminare per la parte finale. La valdostana fa troppa strada e perde 32 centesimi rispetto all’austriaca Raedler, sul podio a sorpresa con 9 di vantaggio. La cuneese, con la mano sinistra incrostata al bastoncino per un infortunio al pollice patito in riscaldamento, per metà tracciato fa gara esattamente pari con Goggia ma poi ne perde 61 centesimi dal podio, che dista 25. E in top10 torna Elena Curtoni, con Roberta Melesi 11ª. A parte lo spavento per una bruttissima caduta di Nadia Delago, una domenica davvero bestiale.