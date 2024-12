Paris prenota il bis: “Ora sono a posto”

Tempo di classifiche, tempo d’Italia. Anche se la Saslong per tanto (troppo) ha parlato straniero, soprattutto norvegese e americano. L’anno scorso però finalmente è arrivata la zampata di Dominik Paris nella discesa sulla pista famosa per le Gobbe del Cammello e il Ciaslat. Un trionfo che però non ha avuto un seguito né con l’altoatesino né in Casa Italia. Per questo, dopo un inizio piuttosto deludente della stagione della velocità a Beaver Creek, ecco che gli appuntamenti di oggi e domani in Val Gardena sono molto attesi. Tanto più dopo le prove di martedì e mercoledì (ieri stop per maltempo). Si parte come da tradizione con il superG (ore 11.45 su Rai2 ed Eurosport), si replica con la discesa (stessi orari e tv) prima di spostarsi in Alta Badia per le discipline tecniche sulla Gran Risa.

È la 57ª Saslong Classic.

E se il nome più gettonato è quello di Marco Odermatt, re del Circo Bianco e rilanciato in Colorado (con tre podi qui), radio squadre fa i nomi dei francesi Cyprien Sarrazin e Nils Allegre, del canadese James Crawford e dei fedelissimi della Saslong, ovvero l’americano Bryce Bennett (a segno in discesa nel 2021 e 2023) e l’austriaco Vincent Kriechmayr (superG 2019 e doppietta 2022).

L’Italia però è al completo e ambiziosa. A partire da Paris, che ha iniziato un po’ frastornato le prove per riprendersi subito. «Lo scorso anno ho vinto qui, ma quest’anno le condizioni della pista sono diverse - frena Domme, specie pensando al superG -. Ci sono più ondulazioni e diventa più interessante vedere chi riesce a portare velocità. Il tempo sta cambiando e vedremo come adattarci. In America non ho cominciato bene, e non è ottimale, ma adesso le sensazioni sono positive e il set up mi sembra a posto. Bisognerà dare tutto e fare bene». Convinto Casse, primo e secondo nelle due prove cronometrate, autore sulla Saslong del suo primo podio in Coppa due anni fa e primo azzurro a scendere oggi con il pettorale numero 10. «Sciare qui è davvero divertente, specie per i tanti salti. L’obiettivo è chiaramente quello di rimanere davanti. La concorrenza è davvero forte e se vuoi vincere devi batterti con tutti».

Agli antipodi Christof Innerhofer e Giovanni Franzoni.

Il veteranissimo ha compiuto 40 anni disputando la prima prova, il giovane (23 anni) tanto atteso ma frenato dagli infortuni s’è rilanciato proprio nell’ultimo superG a Beaver Creek, chiuso ai piedi del podio. «Negli allenamenti sono veloce. Affronterò le gare con più dubbi rispetto al passato, ma continuo a crederci. Penso che in discesa farò meglio che in superG, però mi auguro di fare una bella manche» le parole di Inner. «Dopo un periodo difficile e il lavoro post-infortunio di due anni fa sono riuscito a lasciare il segno - quelle invece del tre volte campione mondiale junior tra 2021 e 2022 -. Non voglio che la prestazione di Beaver Creek sia una parentesi, anche se quel quarto posto è stato per certi versi una liberazione. Adesso ho più consapevolezza delle mie capacità e guardo con ancora più serenità ai prossimi appuntamenti. Devo cercare nel complesso di migliorare nei tratti più pianeggianti ed essere più fluido possibile nei tratti più tecnici». La velocità moderna, una strada che l’Italia non ha ancora trovato del tutto.