È Odermatt I di Val Gardena. Ora V in Badia?

Marco I della Gardena . Nel giorno in cui raggiunge una leggenda di casa e assoluta come Pirmin Zurbriggen a quota 40 successi in Coppa del Mondo, il nuovo imperatore dello sci centra finalmente la prima vittoria sulla Saslong, una delle ultime classiche che ancora gli mancavano (ora l’ultimo passo di chiama Streif, Kitzbuehel), e si rimettere definitivamente in carreggiata verso la conquista della quarta sfera di cristallo consecutiva, anche perché oggi andrà di nuovo a caccia su una delle riserve preferite, la Gran Risa dell’Alta Badia, dove è imbattuto da tre stagioni, con quattro successi (doppietta l’anno scorso). Sapendo di aver chiuso sabato scorso in Val d’Isèere l’incredibile (per lui) striscia di tre uscite consecutive (dopo quella di 12 vittorie) tra le porte larghe aperta a marzo nelle finali di Saalbach e proseguita a Soelden e Beaver Creek.

La felicità di Odermatt

Il 27enne del Canton Nidvaldo ha ritrovato fluditità e presenza totale nelle pieghe ad alta velcità, facendo la differenza su Ciaslat, i prati (estivi) all’ombra del Sassolungo subito dopo le altrettanto mitiche Gobbe del Cammello che in inverno si trasformano in una centrifuga di onde, dossi e curve estreme che fanno guadagnare ma soprattutto perdere eternità. Il mezzo secondo rifilato al connazionale Franjo Von Allmen e all’americano Ryan Cochran Siegle, tornato sul sul podio della Val Gardena quattro anni dopo il secondo posto del 2020. "Ho fatto una gara perfetta dall’inizio alla fine - riconosce Odermatt -. Nella parte alta ho perso poco tempo e ho affrontato bene i tanti salti, due cose che per me non sono affatto scontate. Per il Ciaslat avevo un piano molto chiaro in mente che ha funzionato benissimo. Questa vittoria è molto speciale, tanto più che noi svizzeri possiamo di nuovo festeggiare una doppietta".

Le parole di Casse e Paris

Il podio torna un miraggio in Casa Italia, con Mattia Casse che dopo il trionfo di venerdì in superG si conferma migliore azzurro ma 14° a 82 centesimi dalla vetta e tre decimi abbondanti dai gradini della felicità. "Abbiamo trovato una neve completamente diversa, aggressiva - si giustifica il torinese -. Mentre scendevo mi sembrava di tenere, avevo sensazione di facilità e forse mancava un po’ di velocità. Credo comunque sia un ulteriore passo avanti. Ora arrivano gare toste e ci sarà da divertirsi. Odermatt è un grande campione, spero di riuscire anche io presto a fare due podi consecutivi come lui qui in Val Gardena". Attardato (25° a 1″15 ) Dominik Paris, che abbandona subito il trionfo della Saslong conquistato un anno fa dopo tantissimi assalti andati a vuoto. "Ho provato a fare il mio meglio, ho cercato di dare il massimo ma non è girata. Odermatt ha fatto la differenza sul Ciaslat. Io so che non posso fare altrettanto in quel punto ma avrei dovuto fare meglio nei tratti a me più favorevoli".

Come detto la carovana maschile si è spostata già ieri pomeriggio in Alta Badia attraverso il Passo Gardena. Alle 10 va in scena la prima manche (seconda alle 13.30) del gigante che per anni ha associato il suo nome a quell i di Alberto Tomba (4 centri) e Marcel Hirscher (6 successi di fila) e che ha esaltato le qualità tecniche di Davide Simoncellli (2003) e soprattutto Max Blardone nel 2005, 2009 e 2011, ultimo successo azzurro. Le speranze sono affidate a Luca De Aliprandini, che sulla Gran Risa ha conquistato il suo unico podio di Coppa (secondo nel 2021) ed è reduce da tre top10 consecutive. Odermatt permettendo. "Ho avuto qualche problemino in gigante, vero, ma in questi giorni ho vinto su tre discipline (superG e gigante sulla Birds of Prey, discesa ieri sulla Saslong, ndr) e se continua così… diciamo che va bene!".