Odermatt imperatore, cinque di fila in Alta Badia. Vinatzer gigante a metà

TORINO - Quattro giorni con gli sci lunghi per conquistare il trono della velocità anche sulla Saslong della Val Gardena, una manche (quarto tempo) per riprendere la misura con gli attrezzi da gigante nelle pieghe più carvate e strette ed eccolo riaccomodarsi su uno dei suoi scranni preferiti, quello della Gran Risa in Alta Badia. Marco Odermatt si conferma l’imperatore della neve che nonostante i ritorni (quello breve del vecchio padrone Marcel Hirscher , subito infortunato, e quello samba di Lucas Braathen Pinheiro) e la tenacia di Henrik Kristoffersen parla sempre svizzero tedesco. Sulla pista dei campioni, il tempio della specialità con la Kuonisbaergli di Adelboden, Odermatt mette a segno la cinquina consecutiva, a un passo dal record di Marcel Hirscher (sei successi di fila in Alta Badia), staccando Alberto Tomba (4) e nel conto generale delle vittorie di Coppa (41) il mito Pirmin Zurbriggen , agganciato appena il giorno prima in Val Gardena. Il tutto con il 25° trionfo tra le porte larghe, dove riprendere il cammino della perfezione dopo i tre “zeri” tra le finali dello scorso anno a Saalbach, Soelden e Beaver Creek, nonché strappa il pettorale rosso a Henrik Kristoffersen (da 4° a 9°) per appena un punto (200 a 199).

"È questa la mia specialità"

"Non mi sono potuto allenare in gigante questa settimana, non era facile cambiare anche in termini di mentalità e nella prima manche ho sofferto un po’ - racconta Odermatt, che rifila 85 centesimi al 26enne francese Leo Anguenot, felice per il primo podio -. Ce l’ho fatta e posso dire che nella seconda manche non ho pensato troppo al terreno irregolare, sapevo dove attaccare. È stato un week-end magnifico. Le classifiche di Coppa? Penso che per generale e gigante sia Kristoffersen il rivale principale, ma io dopo due uscita ho ritrovato il ritmo. D’altronde è sempre questa la specialità che rappresenta il mio punto di forza". Non certo quello dell’Italia al maschile, che si avvicina sempre più al 13° anno senza successi in gigante (l’ultimo di Max Blardone a Crans Montana il 26 febbraio 2012). Luca De Aliprandini conferma di essere un torello che però troppo vede rosso. Un errore (braccio nel palo) nella prima e un altro (volo d’angelo sul muro) nella seconda manche lo relegano alla 13ª piazza dopo tre top10 consecutive.

"Così ho tirato fuori la grinta"

"Non posso dire di avere fatto una brutta manche - afferma il trentino - . Non si vedeva tanto, il terreno sbatteva e bastava prendere due o tre porte tagliando il segno per perdere ritmo. Non è il risultato che speravo, ma l’attitudine è quella giusta". Il migliore coma all’esordio di Soelden (prima dei guai fisici a una tibia) torna ad essere Alex Vinatzer, autore del terzo tempo di manche che lo fa rimontare dalla 24ª all’8ª piazza. "Dopo la prima manche ero infuriato: ero stato troppo attento, timoroso, quasi fossi ad un corso maestri. Sono contento di averlo tirato fuori la grinta. Mi spiace non aver sciato al meglio nel pianetto finale, ma almeno ho tenuto giù il piede". E oggi ci prova nella sua specialità elettiva, lo slalom.