Sarrazin cade in prova a Bormio: ricoverato in terapia intensiva, ematoma cranico

BORMIO - Il discesista francese Cipryen Sarrazin è caduto rovinosamente dopo un salto nella seconda prova cronometrata in vista della discesa di coppa del mondo di domani, sulla massacrante pista Stelvio di Bormio. L'atleta francese, considerato tra i favoriti, è stato protagonista di uno sbalzo pauroso dopo aver perso il controllo degli sci nel tratto finale della pista (all'uscita del Salto di San Pietro). L'airbag si è aperto immediatamente, tuttavia Sarrazin ha picchiato anche la testa perdendo i sensi e finendo nelle reti di protezione. Il francese si è ripreso poco dopo ed è stato subito soccorso e portato via in ospedale in elicottero . Dopo la caduta del francese la prova è stata interrotta per 25 minuti.

Sarrazin, la situazione

La Federazione francese sulle condizioni dello sciatore transalpino ha prima comunicato: "A Cyprien Sarrazin, caduto durante l'allenamento odierno a Bormio, è stato diagnosticato un ematoma subdurale (un'emorragia tra due meningi, ndr.). Resterà ricoverato in Italia in terapia intensiva neurologica" poi aggiornato: "A seguito di ulteriori accertamenti e dell'evoluzione del quadro clinico di Cyprien è stato deciso, in accordo con i chirurghi italiani, di operare Sarrazin questa sera per drenare l'ematoma subdurale".

Altre cadute

Oltre allo spaventoso incidente del francese ci sono state altre cadute, come quella dell'azzurro Pietro Zazzi, a sua volta portato a valle in elicottero, con atleti che hanno duramente attaccato la preparazione della pista, come il francese Nils Allegre. Il fondo della Stelvio, con neve non abbondante, come a solito è molto ondulato, ed in alcuni tratti è ghiacciato ed in altri più morbido rendendo così difficile per gli atleti come ha spiegato lo svizzero Marco Odermatt, leader di cdm- dosare la pressione sugli sci.