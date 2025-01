Tour in salsa norvegese: Pellegrino pensa al 2026

Due tappe, quelle di martedì e di ieri a Dobbiaco, che hanno lasciato il segno. Dure, affascinanti, ma che nell’economia del Tour de Ski hanno messo il freno a tanti. Qualcuno però, dalla 20 km Interval Start che l’ultimo dell’anno saliva fin quasi ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo , ha tirato fuori il proprio jolly. Ieri invece la 15 km pursuit (inseguimento) con lo start dettato dai distacchi del giorno prima è stata elettrizzante. Per i colori azzurri nessuno spunto da podio, ma un bel messaggio arriva dal falcadino Elia Barp . Ma andiamo con ordine. Innanzitutto immagini da urlo quelle che le maggiori emittenti sportive europee hanno mandato in onda delle Tre Cime, una gara inedita che partendo dalla Nordic Arena di Dobbiaco ha portato a spasso per alcune delle zone più belle della Pusteria la crema del fondismo mondiale.

La sorpresa

La sorpresa della giornata è stata la vittoria della norvegese Astrid Øyre Slind capace di fermare la temibile connazionale Therese Johaug e la prevedibile finlandese Kerttu Niskanen. Ma la Slind su quel tracciato due anni fa si era piazzata terza nella 3 Zinnen Ski Marathon di Ski Classics. Jessie Diggins arranca e si piazza sesta, mentre l’Italia si consola col 22° posto di Caterina Ganz. Pettorale oro (leader) ancora indossato dall’americana, quelle grigio (sprint) da Joensuu e il viola (climber) da Johaug.

Un irrefrenabile Amundsen riesce nell’impresa che aveva pianificato e si mette dietro il connazionale Krüger e il britannico (di nazionalità) ma norge di adozione Andrew Musgrave. Barp a proprio agio tra le cime dolomitiche si aggrappa ad un 23° posto che vale molto. Capitan Pellegrino nella sua giornata no (ampiamente prevista) scivola al 51° posto e 23° nel Tour. Pettorali oro e argento a Klaebo, viola ad Amundsen. Il podio femminile sembra una autentica fotocopia dell’ultimo dell’anno: Slind, Johaug e Niskanen, con le prime due ad alternarsi con numerosi cambi, poi la Slind ha preso il sopravvento nel finale evitando un pericoloso photofinish. Ancora una volta Ganz migliore azzurra (20ª). Amundsen ha comandato la gara per tutti e 15 i km, cercando di controllare il rientro di Klaebo, ma dal 14° posto risale pericolosamente lo svedese Edvin Anger tanto che finisce secondo a 2”5 con Klaebo sulle code. È la giornata di Elia Barp, applausi per il finanziere ottimo 13°, Pellegrino 26° e Carollo 31°.

Verso la Val di Fiemme

In Val di Fiemme ad indossare i pettorali di leader saranno Slind e Klaebo, quelli sprint Joensuu e Klaebo e i climb Johaug e Amundsen. Ci conforta la situazione in classifica di Pellegrino (19°), Barp (20°) e Ganz (21ª). Pellegrino non si smentisce, è sempre un ottimo comunicatore: «Il bilancio per ora non può essere del tutto positivo, e anche se sono arrivate tre belle prestazioni su quattro gare purtroppo il passaggio a vuoto delle Tre Cime mi ha abbastanza tagliato le gambe per la classifica generale, però di fatto c’è una più che buona condizione fisica e quindi ora mi concentro su Fiemme. L’attenzione ora va sulla sprint in classico che ha anche quel particolare in più, non di poco conto, che sarà vera gara preolimpica. Quindi la condizione è più che buona e mi spiace per la gara di martedì, ma fa parte del gioco. Il bello e il brutto del Tour de Ski è anche quello, la difficoltà dell’essere sempre al 100%».

Domani si ricomincia, ma stavolta nella vallata olimpica di Fiemme. Sprint in classic, alle 12.15 le qualifiche in diretta Eurosport e alle 14.45 le finali, pure in diretta su Eurosport e Rai Sport.