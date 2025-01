Gigantessa Brignone: contro un altro tabù

Prima volta sulla Podkoren3

Sulla Podkoren3 l’azzurra più vincente di sempre (29 successi, dietro solo ad Alberto Tomba) non ha mai trionfato (seconda nel 2012 e 2023, terza la scorsa stagione), ma sabato scorso ha già infranto il tabù in Austria, dove non era mai riuscita a salire sul podio. Portandosi anche su quello generale di Coppa a 32 punti dalla svizzera Rast e 15 dalla croata Ljutic, le due giovani esplose in questo inizio di stagione privo di molte big. Vlhova ancora ferma, Shiffrin infortunata a Killington, Gut-Berhami partita zoppa.

«La classifica di Coppa è molto equilibrata - commenta Brignone -. L’anno scorso avevamo disputato molte più gare, per questo le sciatrici tecniche sono davanti. Ci aspettavamo in cima Shiffrin, che però al momento è ferma (ma anche ieri ha postato immagini di allenamenti ormai intensi in palestra, ndr), ma mancano tante gare e le prossime settimane saranno importanti. Per lottare per la classifica generale bisogna essere molto costanti in termini di piazzamenti tutti i fine settimana, e dipende molto dalle altre. L’anno scorso ho fatto una stagione coi fiocchi ma c’è chi ha fatto meglio di me (Gut-Behrami), quindi bisogna veramente puntare a ogni gara fatta bene, senza concentrarsi sulla classifica».

Chi cerca rilancio su una delle piste più amate (doppietta nel 2021 e altri due podi) è Marta Bassino, che in gigante non sale sul podio da 21 gare (3ª proprio in Slovenia nel 2022) e non vince da 24 (Sestriere 2022). «Dalla doppietta di qualche anno fa sono cambiate un po’ di cose - ammette la cuneese -. Sto facendo dei tratti molto bene, ma non sono ancora così costante come vorrei. L’obiettivo è mettere insieme una manche intera».

Il rientro di Sofia

Viaggia a riflettori spenti invece Sofia Goggia, al rientro in gigante dopo un anno (5ª a Plan de Corones prima del grave infortunio in allenamento a Ponte di Legno). La bergamasca, che a Kransjka Gora ha conquistato l’ultimo podio di specialità (terza nel 2018) ha il 16 grazie agli oltre 500 punti di Coppa conquistati la passata stagione. E dopo il rientro straordinario di Beaver Creek (seconda in discesa, prima in superG) e la conferma di St.Moritz (terza in superG) cerca di ampliare di nuovo gli orizzonti e raccogliere il lavoro tecnico (anche se con i soliti stop&go) svolto in questi ultimi due anni con Luca Agazzi. Presupposto per ambire a sua volta al coppone. Roba da Valanga Rosa.