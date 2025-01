Pellegrino spezza il tabù Val di Fiemme: l'azzurro è 2º nello skiathlon

Federico Pellegrino ha spezzato un tabù che non l’aveva mai visto salire sul podio di Coppa del Mondo in Val di Fiemme. Il secondo posto nello skiathlon fiemmese, penultima tappa del Tour de Ski è il podio numero 46 a livello individuale per il campione valdostano. “Come ieri, ho ottenuto il migliore risultato possibile - sono state le sue parole a fine gara - . Sono contento quando in pista riesco a dare il meglio di me. È sempre il mio obiettivo, a prescindere dal risultato. Se poi il meglio di me è meglio degli altri - o di quasi tutti - tanto meglio: sono veramente felice di questo risultato. Non mi aspettavo nulla, anzi l’obiettivo era quello di perdere meno possibile dai migliori. Invece mi son reso conto sin dal primo giro che le gambe c’erano, i materiali pure e ho gestito al meglio le energie nella parte a skating”.

Pellegrino: "Sfatato il tabù Val di Fiemme"

A trentaquattro anni Pellegrino è ancora alla caccia di nuovi traguardi ed ora è sesto nella classifica generale del Tour de Ski. “Finalmente sul podio in Val di Fiemme. È sempre stato un tabù: qui per me è più facile riuscirci nelle prove distance che non nelle sprint, ma sono orgoglioso del quarto posto di ieri. Baciati da questo bel sole su queste belle piste me la sono giocata con i più forti. Anche i giovani stanno facendo bene e sono molto contento. Siamo alla quinta e sesta tappa di un Tour e ci sono state molte defezioni, anche nel tentativo di restare in salute: l’anno prossimo ai Giochi Olimpici sarà una situazione un po’ diversa, vedremo il da farsi”.

Bene anche Barp. Sorpresa Carollo

Gara positiva anche per Elia Barp, dodicesimo al traguardo: “Una bella gara, stavo bene. Ho avuto un po’ di sfortuna nella parte a skating, ho rotto una parte dell’attacco e in curva a destra lo sci andava un po’ dove voleva. Non era difficile stare con i migliori: avevamo sci buoni e la pista era perfetta e agevole; peccato per quel problema. Penso che possiamo essere soddisfatti come Italia di questi risultati”. Sorprende Martino Carollo, ottimo 15esimo al debutto in uno skiathlon: “È un grande risultato, sono contento. Mi sembra sia stata una bella battaglia: era la prima volta che gareggiavo in uno skiathlon ed in partenza avevo qualche dubbio sul cambio sci. Ho avuto la fortuna di provare questa pista nei giorni scorsi: un tracciato molto duro che richiedeva di non andare mai oltre i miei limiti. Ho cercato di mantenere il mio ritmo, ma senza mai mollare: sono davvero soddisfatto, sia per quanto fatto oggi sia per i giorni passati. Domani sarà un’altra giornata dura ma la mia forma è buona e cercherò di essere coi migliori”.