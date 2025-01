Goggia è di nuovo gigante: “Io, cavallo da rincorsa”

«Quando si suol dire… riprendiamo da dove abbiamo lasciato». Sofia Goggia è davvero salita (e per l’ennesima volta) sulla macchina del tempo. Fermandolo a un anno fa, prima dell’ultimo terribile infortunio. Lo dimostra in pista e con la capacità di trovare la battuta giusta al momento giusto. Di bucare il video, insomma. Sorridendo goduta e consapevole per il quinto posto nel gigante di Kranjska Gora , migliore azzurra al traguardo della Podkoren. Lo stesso risultato ottenuto sull’Erta di Plan de Corones il 30 gennaio, sei giorni prima di distruggersi la caviglia destra in allenamento a Ponte di Legno. Sempre tra le porte larghe, reduce dai due podi in discesa a Cortina e dal successo, sempre in libera, ad Altenmarkt. Un percorso ripreso con la fotocopia, con i tre podi (con la vittoria nel superG di Beaver Creek) nelle prime tre gare veloci al rientro con pochissimi giorni sugli sci dopo la seconda operazione dei primi di settembre per rimuovere la placca di titanio che le impediva di calzare senza dolore lo scarpone.

Le parole di Sofia Goggia

«Sono davvero contenta, avrei firmato per questo risultato, anche se mi resta un po’ di rammarico per la prima manche: se avessi sciato sciolta come nei giorni scorsi in allenamento avrei potuto avere meno distacco al traguardo» racconta la bergamasca che come i grandi campioni non si accontenta mai e vede sempre quello che c’è da migliorare. D’altronde è comprensibile che alla prima gara nella specialità non sua nonostante i sei podi in Coppa (ultimo sette anni fa proprio in Slovenia) e il bronzo iridato si St.Moritz 2017, e nella quale s’è infortunata, nonché su una pista impegnativa e molto ghiacciata, Sofia sia partita contratta e un po’ cauta: 12° tempo a due secondi da Sara Hector, la svedese dominatrice (8° trionfo, compreso l’oro olimpico 2022) poi battuta nel secondo parziale con il secondo tempo di manche che le ha permesso di recuperare sette posizioni. «Il mio allenatore Luca Agazzi, che ringrazio per il lavoro di questi ultimi anni, in seggiovia m’ha detto: “Siamo come al Palio di Siena, sei il cavallo di rincorsa”. Così nella seconda manche sono scesa più libera». Scavalcando anche Lara Gut-Behrami. E pensando ai tre weekend veloci in arrivo (St.Anton, Cortina, Garmisch) si può sognare in grande, anche alla coppona che con Shiffrin out, Vlhova ancora ferma, Brignone scivolata subito (perdendo il pettorale rosso a favore della Hector, leader anche della classifica generale che oggi può mettere nello zaino altri punti con lo slalom) non ha una padrona. «È la classica domanda che puntualmente arriva a gennaio - sorride Sofia, arrivata a quota 58 podi in Coppa -, ma io ho talmente tanto lavoro da fare che prendo ciò che viene gara per gara. Inutile pensare a cose che sono troppo in là, sono grata e felice per quello che possiamo fare dopo un infortunio che mi ha fatto vivere mesi molto bui».

L'involuzione di Marta Bassino

Detto del passo falso di Federica Brignone («sono molto arrabbiata: ho iniziato a scivolare alla quinta porta e da lì mi sono messa sulla difensiva e in queste condizioni se non ti appoggi con convinzione e fiducia rischi di scivolare come è successo a me») e che dietro Goggia ci sono altre quattro azzurre a punti (la slalomista Lara Della Mea 19ª, Asja Zenere 22ª, Ilaria Ghisalberti 23ª e Roberta Melesi 2 8 ª), non si può non pensare alla parola buio e associarla a Marta Bassino. La cuneese conferma una preoccupante involuzione nel gigante e che era la sua specialità elettiva. Sulla Podkoren della doppietta 2021 e di altri due podi (terza nel 2022 e seconda nel 2023, ultimo podio tra le porte larghe), Marta manca clamorosamente la qualificazione alla seconda manche, con una sciata insicura e senza appoggi, scivolando come se non avesse neppure sci adeguati, ottiene il 42° crono a quasi quattro secondi dalla Hector. Un’eternità.