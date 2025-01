Brignone va a razzo: è più veloce di tutte

Trasformare l'amarezza in motivazione. Federica Brignone non aveva digerito l'uscita di scena nella prima manche del gigante a Kranjska Gora. Le intenzioni della tigre di La Salle erano di conquistare un altro podio, ma la Podkoren 3 ha respinto i propositi della campionessa valdostana. Il ghiaccio vivo del pendio sloveno non è stato ben digerito e l'azzurra ha sprecato una grande occasione per guadagnare punti in classifica generale, viste le assenze di atlete del calibro di Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova . "Vado a casa e chiudo gli sci nell'armadio per sempre", aveva detto un’arrabbiatissima Federica. Serviva ricaricare le pile e, sulla pista “La VolatA” di Passo S. Pellegrino, le intense giornate di allenamento sono servite a pulire la mente dai cattivi pensieri e a ritrovare la giusta concentrazione.

"Stagione ottima ma concorrenza è agguerrita"

"In ogni allenamento io porto a casa qualcosa e, nonostante la non perfetta visibilità, ho voluto affrontare un paio di giri in più. Essendo lo sci uno sport all’aria aperta, in gara dobbiamo adattarci a tutte le condizioni. La mia stagione sinora? Ottima, la concorrenza è agguerrita e quindi in ogni gara non si possono fare calcoli. Può succedere anche di commettere qualche errore, come è accaduto a Kranjska Gora. Ma continuo a prepararmi per essere al tope", aveva dichiarato Brignone prima di partire alla volta di St. Anton (Austria), tappa della Coppa del Mondo di sci alpino femminile del weekend. Sulla Karl Schranz i ricordi sono dolci per l'azzurra, grazie al primo e al secondo posto nei due superG del gennaio 2023. E così ieri, partenza a razzo nella prima prova cronometrata di discesa. Federica ha fatto letteralmente il vuoto, rifilando 1"31 alla svizzera Lara Gut-Behrami e 1"47 a Sofia Goggia, anche lei tra le osservate speciali e con l'approccio di chi è andata in cerca della giusta sciata. Bergamasca che alla vigilia si è raccontata nel corso degli allenamenti a Passo S. Pellegrino: "Mi metto alle spalle un 2024 iniziato con un terribile infortunio a febbraio, che mi ha messo a durissima prova anche dal punto emotivo e personale, con un momento buio che mi aveva pure fatto pensare di smettere con lo sport. Con le prime gare non mi aspettavo nulla, però sapevo quale fosse esattamente il mio livello. E sono giunte una vittoria e tre podi in Coppa del Mondo". In vetta alla classifica di superG e seconda in quella di discesa, Goggia vorrebbe alimentare il dualismo con Brignone, magari per contendersi la scena sulle nevi austriache, ricordando nel suo storico l’affermazione nel 2021 in discesa.

L'Italia delle grandi donne

Squadra italiana che si aggrappa un po’ alle sue grandi donne, in una stagione invernale in cui le luci non sono state molte e si ha voglia di respirare un po’ di ossigeno, magari sperando anche che una sciatrice come Laura Pirovano, ieri settima a 2"15, ritrovi il giusto feeling dopo tanti problemi fisici. Quest’oggi in programma la seconda prova cronometrata alle 11.15 e si spera che il meteo dia una mano pensando soprattutto a quello che si prospetta nel fine-settimana. Ci potrebbero essere problemi legati alle alte temperature e anche un forte vento a sferzare il pendio nella località iconica dell'Arlberg. Il pericolo maggiore è rappresentato dalla pioggia gelata che rischia di andare ad alterare il manto del tracciato. "Le previsioni dicono che farà più freddo, ma non tutti i modelli meteorologici sono allineati. Dovremo farci trovare pronti a ogni eventualità", ha raccontato Peter Mall, a capo dell'organizzazione.



Prima prova cronometrata discesa St. Anton: 1. Brignone 1’27”09; 2. Gut-Behrami (Svi) 1”31; 3. Goggia 1”47; 4. Blanc [Svi] 1”56; 5. Ledecka (Cze) 1”67; 7. Pirovano 2”15