Brignone determinata: “Ora penso solo a dare il massimo”

Mettere fieno in cascina. Chiusi i battenti a St. Anton e nuovo podio per Federica Brignone . Dopo la prima affermazione in discesa della carriera nella Coppa del Mondo di sci alpino femminile sulla Karl Schranz, la campionessa valdostana sperava di concedere il bis nel superG. La prestazione non è stata perfetta, anche per una visibilità variabile. Il sole, infatti, ha fatto breccia tra le nuvole a "puntate". Ci ha provato la tigre di La Salle a illuminare la scena nel buio, ma qualche errore sul ripido dell’Eisfall, andando a prendere un po’ di neve riportata, ha tolto velocità. All’arrivo è stata luce verde, ma c’erano validi motivi per scuotere la testa, ritenendo sfumata la chance della vittoria n.31 nel massimo circuito internazionale. Si è materializzato un 3º posto, valso il podio n.73 in Coppa del Mondo e Alberto Tomba , primatista italiano alltime di top-3 nel Circo Bianco (88). Si è assistito al primo sigillo di Lauren Macuga. La 22enne, nata nel Michigan aveva flirtato col podio nelle ultime uscite. Si pensi al 4º posto nella discesa di Beaver Creek e alle altre due top-10 messe in fila nel superG a St. Moritz (7ª) e nella discesa nell'Arlberg (9ª).

Baciata anche dal sole e da un po’ di fortuna, Macuga si è imposta con un margine di 68 centesimi su una ritrovata Stephanie Venier e davanti appunto all’azzurra (+0.92).

Brignone: "Sapevo di essere battibile"

"Sono contenta del risultato, anche se non sono stata perfetta e sapevo di essere battibile. È stata una gara un po’ condizionata. Macuga ha fatto una prestazione pressoché perfetta mentre tutte le altre hanno fatto errori; per noi è stato un po’ più difficile, perché per le prime a partire si vedeva davvero poco", ha analizzato Brignone, che si è detta soddisfatta per la sua reazione: "È stato un super week end, amo davvero questa pista. Sono molto soddisfatta del mio atteggiamento. Dopo l’uscita di Kranjska Gora non avevo bisogno di dimostrare qualcosa agli altri, ma di voltare subito pagina come ho fatto qui. Non voglio pensare troppo alla classifica, sto cercando di sciare al massimo gara dopo gara e ci sto abbastanza riuscendo e ora vediamo quanto riuscirò a stare tranquilla e a preservare energie per la tappa di Cortina e poi Kromplatz. Ho un conto in sospeso con l’Olimpia delle Tofane e proverò a fare il massimo nel week end di casa".

Attenzione a Lindsey Vonn

Volendo fare noi i conti, Federica chiude il fine-settimana con la vetta della classifica generale e un margine di vantaggio di 23 lunghezze sulla croata Zrinka Ljutic, guadagnando soprattutto nei confronti della svizzera Lara Gut-Behrami che, con Mikaela Shiffrin ferma ai box, è da ritenere la contender più qualificata per la Sfera di Cristallo (generale). L’elvetica, 5ª al termine per qualche pasticcio nel 2º e nell’ultimo settore della pista, è distante 105 lunghezze, pur mantenendo la leadership della classifica di superG, visto il nuovo errore di Sofia Goggia che per un ritardo di linea non è riuscita a completare la sua prova: "Ho fatto un errore simile a quello della discesa. Chiaramente sono dispiaciuta per queste due uscite, anni fa mi sarei arrabbiata molto. Credo che la cosa più importante dopo quello che ho passato l’anno scorso è di sapere di poter essere al cancelletto nella prossima gara". Niente slalom per Brignone domani a Flacau dove Ljutic potrebbe tornare al comando della graduatoria complessiva. La ritroveremo con Goggia a Cortina, ma attenzione a Lindsey Vonn. Messo in archivio il 6º posto della discesa, bisogna prendere atto del 4º di posto di ieri in superG con intertempi impressionanti. Nella Perla delle Dolomiti, le vittorie sono state 12 e chissà...