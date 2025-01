Goggia, splendido trionfo a Cortina! Brignone sul podio  

Sofia Goggia vince la discesa di Coppa del mondo di Cortina d'Ampezzo, la terza delle otto in calendario in questa stagione. La sciatrice classe '92 centra così il successo n. 26 in carriera - il quarto su questa pista delle Olimpiadi del 2026 - piazzandosi davanti alla norvegese Kajsa Lie . Sale invece sul terzo gradino del podio l'altra azzurra in gara Federica Brignone , che passa in testa non solo alla classifica generale di Cdm con 539 punti, ma anche a quella di discesa con 189 proprio davanti a Goggia.

Goggia: "Che emozione vincere a Cortina"

Queste le parole di Sofia Goggia al termine della gara: "Penso che non ci sia emozione più bella di vincere a Cortina, per noi italiane. Per me questo posto rappresenta tanto di più di quello che può significare una gara di Coppa del Mondo, le mie giornate più belle sono sempre qua. Proprio per questo ero davvero emozionatissima oggi, avevo il cuore in gola. Ma ero anche concentratissima e centrata: la gara non è stata perfetta, ho commesso un paio di errori qua e là, ma sono riuscita comunque a dare intensità e continuità, sono molto contenta. Sappiamo di essere molto competitive, anche tra di noi. Ma credo che questa buona rivalità ci spinga ad andare sempre più forte, a migliorare gara dopo gara. Siamo accomunate da una fame di voler essere sciatrici sempre migliori e di voler dare sempre il nostro meglio in pista. In questo siamo davvero uguali”.

Brignone: "Felice, ma che peccato quell'errore"

Così invcece Federica Brignone: "È una grande emozione salire sul podio davanti a questo pubblico: non ci ero mai riuscita qui a Cortina: finalmente ce l’ho fatta e sono davvero soddisfatta. Sono contenta perchè comunque ho fatto un’ottima prova. Davvero peccato per l’errore nel punto in cui in prova ho fatto la differenza. Sono finita larga e ho dovuto risalire. Ma è stata comunque una super-prova: sono riuscita a stare tranquilla e per me oggi è questa la vittoria più grande. E non mi sarei mai aspettata di vestire il pettorale rosso in discesa”

Solo 4ª Gut-Behrami

Solo quarta la svizzera Lara Gut-Behrami, detentrice della coppa, che resta comunque la rivale più quotata delle italiane. L'attesissima americana Lindsey Vonn, dopo una gara molto pulita che l'avrebbe collocata tra le prime dieci, ha avuto invece una esitazione proprio nel passaggio in vista del traguardo dove era caduta in prova giovedì. Ha chiuso così - a 40 anni - in 1'35"63. Con meteo e condizioni di neve perfetti, per l'Italia in buona classifica c'é pure la trentina Laura Pirovano 11/a, mentre poco più più indietro sono arrivate Marta Bassino e Nicol Delago, con Elena Curtoni che si é fermata per salto di porta dopo una spigolata. Domani sulla Olimpia delle Tofane va in scena il superG e si annuncia un'altra grande giornata