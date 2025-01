Wonder Goggia, che dominio: “La mia Cortina”

Sofia Goggia ci mette due ore a ritrovare il respiro, a rimettersi in linea con quella che chiama la r egola delle tre P: piccoli passi possibili, il suo nuovo mantra. In realtà è un’esplosione di emozioni. Gioia pura e spettacolo. A partire da quella piega alla Grande Curva « seccata » (cit.), un cambio così repentino e cattivo sul punto di deragliare da essere maschile. Di chi ha forza, coraggio e consapevolezza da vendere. E da farle fare la differenza su tutte: mezzo secondo in tre curve che si porta fino alla fine per battere la norvegese Lie e la nuova signora della velocità Federica Brignone in un sabato che trasuda Valanga Rosa. S’inginocchia Sofia. Davanti all’Olympia delle Tofane («la pista preferita»), alle Dolomiti Bellunesi che s’incendiano all’alba («dove siamo circondati da poesia» ) , ai suoi adorati e adoranti fans («unici, caldi come da nessun’altra parte al mondo»).

Cortina, luogo del cuore

In una parola Cortina. «Il luogo del cuore: gioie e dolori, ma molto di più». E non solo perché fra un anno sarà teatro dei Giochi di casa, la “possibile” apoteosi di una carriera iniziata vincendo le prime gare alle pre-olimpiche di PyengChang nel febbraio 2017 e ripetendosi un anno dopo con l’oro della discesa, bruciando sempre la Queen of Speed, quella Lindsey Vonn che ora l’abbraccia alle spalle mentre ci parla. «Ciao bella, come stai?». Un abbraccio sconsolato per il 20° posto non da lei, ma felice per «un’amica come non ne ho in questo mondo, tutt’altro che una rivale». È sempre questione di sentimento, per Sofia. Lo racconta avvolta nel tricolore a mo’ di mantello da Wonder Woman dopo aver cantato a squarciagola l’Inno di Mameli e aver ribadito le critiche rivolte alla vigilia su queste pagine a Lara Colturi. «Finché la Coppa sarà organizzata in team federali che rispecchiano una bandiera io non tradirei mai il tricolore. Voglio vederla cantare l’inno albanese quando vincerà la prima gara...». La sua è la 26ª volta, la seconda stagionale (superG a Baver Creek), la prima in discesa dopo l’infortunio di un anno fa in allenamento a Ponte di Legno. «Sì,ero e sono particolarmente emozionata - ammette la bergamasca -. Avevo il cuore in gola fin da quando sono scesa dal letto. Sapevo di avere tutte le carte per fare una bellissima gara, ma finché non la porti giù al traguardo...».

Le parole di Goggia

C’è riuscita non con la discesa perfetta, ma appunto col cuore. E non solo il suo. Quello-quelli che fra cinquant’anni, come succede adesso per il film che ha ridato luce alla Valanga Azzurra di Thoeni e Gros, batterà in chi c’è adesso e in chi ci sarà in chissà quale sci nell’era del bollore (ieri Cortina era una saun a ). La Valanga GB, appunto. Goggia e Brignone insieme sul podio di Coppa del Mondo per l’ottava volta a otto anni dalla prima e tredici mesi dall’ultima (SuperG in Val d’Isère a parti invertite: Federica prima, Sofia terza). 56 vittorie in due, il 41,8% della storia dello sci femminile (134), nel quale sono passate supernove come Deborah Compagnoni (16) e Isolde Kostner (15), per dire. E degli 11 podi azzurri stagionali, 9 sono femminili e tutti targati Goggia (4 con 2 vittorie) e Brignone (5 con 3 vittorie). «Quando hai in squadra una top, che sia in discesa o in gigante, il livello si alza - dice convinta la bergamasca -. Guardate la Svizzera: Odermatt in questi anni è stato dominante e dietro lui sono cresciuti tanti giovani, al punto che anche lui ora fatica a tenerli dietro. Come impari a zoppicare andando con lo zoppo, così impari a correre veloce se sei col cavallo veloce. La nostra rivalità ci ha spinto ad andare sempre più forte, a migliorare gara dopo gara. Siamo accomunate da una fame di voler essere sciatrici sempre migliori e di voler dare sempre il nostro meglio in pista. In questo siamo davvero uguali».

"Nuova e vera serenità"

Federica annuisce al suo fianco col pettorale rosso di leader della discesa e della classifica generale. Uno stimolo ulteriore per Sofia («finora abbiamo corso discese molto tecniche e su neve facile, vedremo le prossime»), masenza la tensione di qualche anno fa. «Ho sempre vissuto le vittorie con molta meno intensità rispetto al dolore della sconfitta, stavolta mi sento molto equilibrata e non altisonante come nel passato. È la conferma di una nuova e vera serenità, di un equilibrio». Quello che vuole portarsi dietro (sana) fino al febbraio 2026, ai cinque cerchi chiamati Milano Cortina che agogna, come quell’oro-bis sfumato a Pechino per un soffio nonostante il miracolo dei 32 giorni, il ritorno impensabile dopo l’ennesimo (e non ultimo) infortunio patito proprio su questa pista il giorno dopo aver dominato per la seconda volta l’Olympia in discesa. «Me lo sto dicendo da due ore: se sono tesa adesso, quanto lo sarò fra un anno? Ma potrebbe essere speciale, anche se ora non voglio pensarci. Mi concentro sulla prossima gara, sul superG. Con la teoria dei pi-pi-pi: piccoli passi possibili». Lei, che è la regina dell’impossibile.