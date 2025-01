Brignone batte Goggia per un solo centesimo: Italia show in discesa a Garmisch!

Doppietta delle azzurre sulla pista Kandahar di Garmisch- Partenkirchen. Federica Brignone ha vinto in 1.35.83 - successo numero 32 in carriera e quinto stagionale - davanti di un solo centesimo di secondo a Sofia Goggia arrivata in 1.35.84, pari ad un distacco di 29 centimetri. Terza la svizzera Corinne Suter in 1.36.02.